Arriva in Italia Tanqueray 0.0%, lo spirit senz'alcol

Una soluzione davvero stimolante per chi sceglie di non bere alcol o abitualmente non consuma prodotti alcolici. Diageo ha lanciato in Italia Tanqueray 0.0%, il nuovo alcol free spirit che ha tutte le carte in regola per diventare una vera e propria alternativa al classico Tanqueray & Tonic.

Tanqueray o.o%

Sinergia con QC Terme

Per il lancio nel nostro Paese Tanqueray 0.0% ha scelto di legarsi a QC Terme, oasi di benessere che rappresenta il messaggio del nuovo distillato e intercetta i consumatori alla ricerca di alternative low e no-alcol all’insegna di uno stile di vita equilibrato e attento. A partire dal 20 settembre ogni martedì mercoledì e giovedì, per circa un mese, i centri QC Terme di Milano, Roma e Torino offriranno ai clienti Tanqueray 0.0% nella sua versione tonica e lime.

Branka Salveska

Gusto e ritualità

«Frutto di una lunga ricerca e sperimentazione – ha spiegato Branka Slaveska, amministratore delegato e direttore commerciale di Diageo Italia - Tanqueray 0.0% distillando bacche di ginepro, coriandolo, angelica e liquirizia parte dalle stesse botaniche del classico Tanqueray London Dry. Un’innovazione importante che non rinuncia al gusto». Preservato anche il rituale. Proprio come per il classico Gin&Tonic, Tanqueray 0.0 vuole abbondante ghiaccio, acqua tonica di alto profilo e uno spicchio di lime.

www.diageo.com