Tre nuove bevande ready to drink per Fonte Plose

Dopo qualche anno di assenza Fonte Plose torna a Rimini per incontrare i visitatori di Sigep - l'appuntamento più importante in Italia nel mondo della pasticceria, gelateria, panificazione e caffè. Un'occasione per l'azienda di dare un ricco aggiornamento su tutta l'offerta di prodotti destinati al settore, ampliata nel corso del tempo e sempre più apprezzata nelle pasticcerie e caffetterie italiane. Presso lo stand 198 nel Padiglione B3 è allestito lo spazio dedicato all'intera linea BioPlose, rinomata per i succhi 100%bio a base di sola frutta di prima qualità, cui si aggiungono i tè freddi e le nuove bibite frizzanti.

Giulia Wagner, responsabile marketing e copmunicazione dell'azienda, ha presentato così le novità alla fiera di Rimini: «Dopo lo spritz analcolico, quest'anno abbiamo due prodotti nuovi: Hugo e Gin tonic analcolici. Sono due apertitivi ready to drink, quindi già pronti per la preparazione. E poi Alpex Cola Zero e quella classica che si aggiungono alla nostra linea di miscelazione». Non mancherà poi Acqua Plose, dalle caratteristiche uniche, pura e tra le più leggere acque di alta montagna.

Fonte Plose

Via Julius Durst, 12, 39042 Bressanone (Bz)

Tel. 0472836461