Alla scoperta della Limoncetta di Sorrento, icona del Made in Italy

Destino che nuances di Campania dovessero starci nella storia e nell'evoluzione di uno dei Marchi Storici delle imprese italiane. Parliamo della Lucano 1894, la storica azienda lucana che, partita pressoché monoprodotto con un liquore nato dalla profonda tradizione locale, è diventata nel tempo uno dei più importanti gruppi nazionali nella produzione e commercializzazione di spirits.

Le celebre Limoncetta di Sorrento

La nascita dell’Amaro Lucano

Siamo alla fine del XIX secolo e da Pisticci allora piccolo borgo del Materano, il giovane Pasquale Vena si reca a Napoli (ecco la Campania) a lavorare nella rinomata pasticceria Scaturchio onde approfondire il suo studio e la sua passione per l’arte dolciaria. Acquisita una buona esperienza, in particolare sulla distillazione delle erbe, ritorna a Pisticci e nel laboratorio della sua bottega inizia a distillare meticolosamente e con sapienza vieppiù crescente le erbe: Achillea, Arancio, Assenzio, Cardo, Ruta, Salvia, ed altre ancora. È paziente e sapiente fine tuning il suo. L'obiettivo è trovare il giusto equilibrio ed il gusto che evochi la sua amatissima terra lucana. Nasce così l’Amaro Lucano, per la cui realizzazione occorrono oltre 30 erbe e oli essenziali. La ricetta è tuttora segreta ed è gelosamente custodita dalla famiglia.

Nei primi decenni del XX secolo l’operato di Pasquale Vena viene conosciuto e apprezzata in tutto il Regno d'Italia. Pasquale viene nominato Cavaliere e i Vena diventano fornitori ufficiali di Casa Savoia. Negli anni ‘50 dello scorso secolo l’Amaro Lucano, pur conservando intatta la passione artigianale, beneficia dei processi industriali; la produzione aumenta e nel 1961 arriva fino a 3.000 bottiglie all’anno, tutte con stampato in oro sull’etichetta il motto della famiglia Vena “Lavoro e Onestà”. Nell'anno 1965 l’azienda si trasferisce dal centro di Pisticci a Pisticci Scalo. La produzione di Amaro Lucano balza a 117mila litri all'anno. Flesso generazionale. Seconda generazione con due dei figli del fondatore: Giuseppe e Leonardo. L'azienda trasmuta dall'ambito locale e diviene realtà imprenditoriale apprezzata in tutto il Bel Paese.

Oggi il Gruppo ha l’ambizione di diventare un grande polo mondiale degli spirits, guidato nuovamente da un Pasquale Vena, nipote del fondatore: siamo alla terza generazione e la quarta è in warm up.

Limoncetta di Sorrento, cuore della Penisola Sorrentina

E il secondo episodio campano? Eccoci alla viva attualità: a Vico Equense, gate della Penisola Sorrentina, si produce la Limoncetta di Sorrento. La Limoncetta di Sorrento si fa con il Limone di Sorrento Igp. Si ottiene non per distillazione, bensì per infusione, l'infusione delle scorze dei pregiati Limoni di Sorrento Igp. E qui troviamo il significativo valore aggiunto dell'impresa. Lo denomineremo Prm. Prm a significare Partner Relationship Management. La gestione della relazione con il partner. Coesistenza valevole tra un soggetto a forte connotazione del settore primario ed un soggetto industriale. Il soggetto industriale è ovviamente Lucano 1894. Chi è, allora, il soggetto del settore primario?

Limone di Sorrento Igp

Radicata in Penisola Sorrentina, confidenza radicata con il Limone di Sorrento Igp di cui conoscono tutto, know-how prezioso e irrinunciabile, il partner a connotazione artigiana è la cooperativa Solagri di cui è presidente il socio fondatore Mariano Valentino Vinaccia. L'agricoltore è sorta di artigiano che cura amorevolmente il limone: la pianta, l'infiorescenza, il frutto. Il limoneto, insomma. Raccoglie i limoni. I limoni arrivano alla cooperativa. L'operatore manifatturiero ad intendere le maestranze del plesso produttivo di Vico Equense, dai limoni ottengono la Limoncetta.

Amministrazione & Finanza, Personale & Organizzazione, Marketing & Vendite sono nella sede Lucano 1894 di Milano. Perché i due soggetti sono partner e non sono nei ruoli fornitore / cliente? Semplicemente perché la Limoncetta di Sorrento non esisterebbe se non vi fosse coesistenza armonica dei due soggetti. Vorremmo aggiungere che i destini, ad intendere gli obiettivi, i desideri e gli scenari desiderati futuri sono in perfetta sintonia.

Limoncetta di Sorrento, grandi aspettative di crescita

La Limoncetta di Sorrento, realtà già consolidata, in virtù del comune sentire dei due partner ha aspettativa di crescita dell'8% annuo nel prossimo triennio. L'export vale circa il 30% con principali mercati negli Usa, in Australia, Canada e Germania. Encomiabile l'impegno per ottenere e mantenere annualmente le più prestigiose ed impegnative certificazioni, tra le quali: la certificazione IFS (International Food Standard), che è uno standard internazionale per la valutazione della conformità dei prodotti e dei processi in relazione alla sicurezza e alla qualità degli alimenti; la certificazione Brc (British Retail Consortium) che è uno standard richiesto per tutti i fornitori che vogliano entrare nel mercato Gdo inglese.

Limoncetta di Sorrento, icona del Made in Italy

Una riflessione conclusiva: un eccellente prodotto del vero Made in Italy, che nasce all'ombra del limoneto e si trasforma in opificio poco distante. L'Italia è sempre vincente quando fa… l'Italia ovvero quando fa cose belle e buone che piacciono al mondo e le fa, in questo caso, partendo dall'ombra del limoneto.