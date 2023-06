Boccali all'insù per la Giornata nazionale della birra artigianale

Il 23 giugno si celebra la Giornata nazionale della birra artigianale, un giorno simbolico istituito nel 2021 per celebrare il mondo brassicolo made in Italy ad un quarto di secolo dalla sua nascita. Per la terza edizione, come per le precedenti, l’invito di Unionbirrai è quello di celebrare questa ricorrenza contribuendo a diffondere maggiormente la conoscenza e la cultura della birra artigianale, sempre come bevitori consapevoli, ma portando avanti quella rivoluzione nel bicchiere che mira a valorizzare il lavoro delle tante realtà brassicole indipendenti italiane e si pone lo scopo di ricordare a tutti quanta strada ha fatto e sta facendo la birra artigianale in Italia. Risale al 1996 la nascita del movimento che ha dato avvio ad una vera e propria rivoluzione della cultura e dei consumi della birra nel Paese, ma, dagli esordi ad oggi, i cambiamenti in termini di dimensioni aziendali, capacità produttiva dei singoli birrifici, qualità in costante crescita delle birre artigianali prodotte e sempre maggiore penetrazione nel mercato, sia nazionale che estero, raccontano di un mondo estremamente dinamico e innovativo.

Tutto pronto per la Giornata Nazionale della Birra Artigianale

Il report 2022 su "Birra artigianale, filiera e mercati" il 27 giugno a Firenze

Il panorama italiano dei produttori indipendenti di birra artigianale, infatti, è oggi mutato rispetto ai primi anni, diffondendosi sempre più su tutto il territorio nazionale. Una dettagliata panoramica delle attuali condizioni di salute del comparto, approfondimento sui numeri della birra artigianale, delle imprese brassicole italiane e dei consumi, sarà offerta proprio da Unionbirrai in occasione della presentazione del Report 2022 “Birra artigianale, filiera e mercati” a cura di OBIArt, Laboratorio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell’Università degli Studi di Firenze dedicato allo studio del settore brassicolo artigianale italiano, che si terrà martedì 27 giugno 2023 alle ore 14:30 nell’aula Magna - Scuola Agraria del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (Piazzale delle Cascine, 18 - Firenze).

Gli ultimi trend di mercato per la birra

In attesa di nuovi dati che emergeranno a Firenze durante il report, nel frattempo, uno studio commissionato da Birra Moretti ad AstraRicerche evidenzia come per quattro italiani su dieci la birra (anche quella artigianale) sia la bevanda della “leggerezza”, dallo street food all'aperitivo dopo il lavoro, sembra però evidente la strategia dei protagonisti del mondo brassicolo - dai microbirrifici alle grandi realtà - per un impegno sui temi cruciali: sensorialità, sostenibilità, filiera corta, low o no alcohol. Ricordando, infine, che nel 2021 il settore della birra rappresentava lo 0,53% del nostro Pil e che l'intera filiera dava lavoro a 108mila famiglie e contribuiva alle casse dello Stato per 4,5 miliardi di euro l’anno.