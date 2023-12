Molino Spadoni, tante novità per panificazione e pizza a Sigep 2024

Molino Spadoni a Sigep 2024 (Padiglione D5, Stand 29) con diverse novità. Aumentano i prodotti, aumenta la capienza dello stand, in cui è previsto un fitto programma di demo in collaborazione con il team di ambassador dell’azienda e non solo. Verranno presentate le ultime novità in ambito farine, miscele e prodotti frozen per il canale food service. Grandi protagoniste le Pinse surgelate precotte, la Miscela Professionale per Gran Pinsa alla Romana e la nuova linea di PanPinsa frozen, schiacciatine cotte e pretagliate.

Le farine di Molino Spadoni

Molino Spadoni, a Sigep con proposte per pizza e panificazione (anche gluten free) e birra

Grande spazio sarà riservato alla Farina Professionale XLL - Extra Lunghe Lievitazioni: la forza fino a W 400 la rende ideale per impasti con lievitazioni anche superiori a 72 ore e ad alta idratazione. In mostra anche il Preparato Professionale per Pane e Pizza SuperproteiN della linea salutistico-funzionale AlimentazionE DedicatA® Molino Spadoni, per pane e pizza proteici.

La Farina Professionale XLL - Extra Lunghe Lievitazioni

Per il gluten free ci saranno le nuove Focaccine Soffici Surgelate Senza Glutine, già cotte e confezionate singolarmente nel film “ovenable” per il rinvenimento in forno senza contaminazioni, disponibili in quattro varianti. Verrà inoltre presentata la nuovissima Ciabattina a Basso Indice Glicemico AlimentazionE DedicatA® Molino Spadoni, una proposta surgelata destinata al reparto panetteria della Gdo e all’Horeca.

Non mancheranno le Farine Gran Mugnaio PZ, ideali per realizzare le migliori pizze della tradizione italiana, ma anche i prodotti surgelati, gli impasti e i panificati per pizzerie, ristoranti, bar e punti caldi, le Palline Surgelate per pizza o le Basi per Pizza alla Pala stese a mano in diverse ricette.

A Sigep 2024 anche le birre artigianali del birrificio del Molino Spadoni, fatte degustare direttamente dal mastro birraio Nicola Grande. Verrà inoltre riconfermata un’importante collaborazione che l’azienda ha già intrapreso con una delle figure professionali più illustri nel modo della ristorazione e panificazione a livello nazionale.

Molino Spadoni

Via Ravegnana, 746 Coccolia (Ra)

Tel 0544 569056