Taleggio DOP, tradizione e gusto autentico dell'eccellenza casearia italiana

Il Taleggio DOP è un formaggio di lunga tradizione, caratterizzato da una storia antichissima e da un processo di produzione rigoroso. Ogni forma di Taleggio DOP pesa da 1,5 a 2,5 kg e si presenta in parallelepipedi quadrangolari con lati di 18-20 cm e un'altezza variabile dai 4 ai 7 cm. La sua forma distintiva, unita a una crosta sottile e morbida di colore rosato, evidenzia la sua autenticità.

Questo formaggio 100% naturale non include l'uso di additivi sia durante la fase di produzione che durante la stagionatura. La sua pasta uniforme e compatta, che varia dal bianco al giallo paglierino, presenta una morbidezza sotto la crosta, diventando più matura verso il centro a causa di una maturazione centripeta. La crosta, spesso scambiata per uno strato grasso, è invece indicativa di un formaggio più maturo. Il marchio a quattro cerchi presente su una faccia piana del Taleggio garantisce la conformità agli standard di produzione, con un numero identificativo che collega ogni forma al caseificio di provenienza.

Consorzio Tutela Taleggio, dalle attività di tutela alla promozione della DOP

Il Consorzio Tutela Taleggio - istituito nel 1979 - nove anni prima del formale riconoscimento della denominazione d'origine, attualmente ha la sua base associativa diversificata e comprende caseifici, stagionatori, produttori di latte e circa 80 aziende che aderiscono come utilizzatori del marchio riportato sugli incarti del Taleggio DOP. Oggi svolge un ruolo cruciale nella protezione, nel miglioramento qualitativo e nella promozione del Taleggio DOP attraverso attività di verifica, ricerca, assistenza tecnica e educazione alimentare.

Recenti attività promozionali, come lo spot online e la partecipazione a fiere internazionali come Salón de Gourmets di Madrid, il Sial di Parigi e Anuga a Berlino, rafforzano ulteriormente la presenza del Taleggio DOP a livello globale. Showcooking, degustazioni e abbinamenti inediti metteranno in luce le qualità del Taleggio DOP, contribuendo a promuovere l'autentica cultura enogastronomica italiana e valorizzare le eccellenze del settore caseario.

Con la nuova campagna di comunicazione e lo spot tv “Dai forma al gusto”, il Consorzio enfatizza ancora una volta la qualità e la versatilità del Taleggio DOP, invitando gli appassionati di cucina a sperimentare nuove ricette con questo formaggio.

Consorzio Tutela Taleggio

Via Roggia Vignola 9 - Treviglio (Bg)

Tel 0363 304164