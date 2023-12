Eustachio Sapone, l'inventore del Pugliettone: il panettone a Sud

Per il 2023, fa il suo ingresso il Pugliettone Puglia Madre, una limited edition del panettone made in Puglia presentato in una nuova versione della suggestiva lanterna di ceramica, un omaggio alla terra e alla luce della regione.

Nel novembre del 2023, la Dolceria Sapone è stata insignita del premio “Crescibusiness” di Intesa Sanpaolo, dedicato all'innovazione digitale delle aziende artigiane nei settori del commercio, turismo e ristorazione.

Il pugliettone con lanterna in terracotta

Chef pasticcere creativo, formato nel primo anno della Cast Alimenti, Sapone è anche l'inventore del babà in vasocottura. La sua Dolceria Sapone ad Acquaviva delle Fonti, in provincia di Bari, è una meta imperdibile per coloro che desiderano assaporare il vero gusto del panettone realizzato con ingredienti al 100% pugliesi.

Eustachio Sapone ha accumulato diversi primati nel corso della sua carriera. Ha ideato il babà in vasocottura e introdotto in Italia la Torta Trio. Tuttavia, il suo contributo più significativo si esprime in una parola: Pugliettone, una versione del celebre lievitato di origine milanese con cui ha scritto una pagina importante nella storia del panettone nel Sud.

Gli ingredienti, che riflettono la magnificenza del territorio, sono racchiusi in un prodotto dal gusto identitario, protetto da una lanterna in terracotta di Grottaglie. L'obiettivo è portare la luce della Puglia direttamente dalla Dolceria Sapone di Acquaviva delle Fonti (Ba) alla tavola dolce delle festività natalizie.

Dolceria Sapone

