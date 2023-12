Dessert Carte D’Or Professional senza glutine, veloci e semplici da preparare

Unilever Food Solutions presenta la gamma di Dessert Carte D’Or Professional Senza Glutine, per preparare i dolci classici della tradizione: Tiramisù, Panna Cotta, Crema Catalana, Mousse al Cioccolato, Sorbetto al Limone, Budino Cioccolato e Crème Caramel. Fa parte di Carte D’Or Professional anche lo Stacca Facile Senza Glutine e Senza Lattosio.

I Dessert Carte D’Or Professional Senza Glutine: Tiramisù, Panna Cotta e Crema Catalana

Il Dessert Carte D’Or Professional Senza Glutine è un preparato pratico e veloce da utilizzare, che permette di contenere tempi, costi e sprechi nella preparazione, con una grande attenzione al food cost. Nello stesso tempo il prodotto garantisce un risultato finale eccellente, con la realizzazione di squisiti dolci della tradizione, tra i più amati dagli italiani, anche in assenza di personale dedicato alla pasticceria in cucina. Il Dessert Carte D’Or Professional Senza Glutine è inoltre estremamente versatile e permette una facile ricettazione e personalizzazione del dolce.

Il brand Carte D’Or nasce in Francia nel 1978. La sua missione, oggi come allora, è di offrire ai ristoranti una gamma completa di prodotti di qualità, che permettano al professionista di rinnovare costantemente la proposta di dolci con un’offerta in linea con i nuovi trend, risparmiando tempo e risorse e con la massima attenzione al food cost.

I prodotti Carte D’Or sono veloci e semplici da preparare e garantiscono risultati costanti, anche in assenza di personale dedicato, permettendo di ridurre sprechi e scorte di magazzino. Oltre ai Dessert per dolci classici e tradizionali, Carte D’Or propone anche le Basi neutre per la pasticceria, le Basi per dolci da forno; Creme per farcitura e decorazione e i Topping per completare e personalizzare dessert e gelati.

Carte D’Or Professional Senza Glutine: Tiramisù, Crema Catalana e Panna Cotta

Carte D’Or Tiramisù è un prodotto pratico e affidabile, ricco di gusto e dalla consistenza perfetta anche dopo 24 ore. Con vero mascarpone e uova pastorizzate, per una maggiore sicurezza alimentare, è un preparato senza glutine per soddisfare le esigenze di un numero crescente di clienti. Carte D’Or Tiramisù è disponibile in confezioni da 2 buste da 245 g ciascuna per 48 porzioni circa.

Bignè craquelin al tiramisù e baileys

Scopri la ricetta del Bignè craquelin al tiramisù e baileys.

Carte D’Or Crema Catalana ha il gusto, il colore e la consistenza tipici della ricetta originale spagnola. Il suo metodo di preparazione a freddo è semplice e veloce e garantisce elevati standard di qualità. Senza glutine, è un prodotto molto versatile: è infatti sufficiente sostituire o diluire il latte con succo di frutta, purea di frutta o infusi per ricettare e personalizzare il dolce. Carte D’Or Crema Catalana è disponibile in confezioni da 3 buste da 172 g ciascuna per 30 porzioni circa complessive.

Strudel di mele con crema catalana

Scopri la ricetta dello Strudel di mele con crema catalana.

Carte D’Or Panna Cotta è il preparato di qualità eccellente, pratico e sicuro, che permette di realizzare in poco tempo uno tra i dessert più amati dagli italiani, da oggi senza glutine. Versatile e facilmente personalizzabile, il preparato per Panna Cotta ha un gusto autentico e una consistenza che dura a lungo. Carte D’Or Panna Cotta è disponibile in confezioni da 2 buste da 260 g per 48 porzioni complessive.

Panna cotta alla mela, perle di birra e crumble.

Scopri la ricetta della Panna cotta alla mela, perle di birra e crumble.

Unilever Food Solutions Italia

via Paolo di Dono 3/A - 00142 Roma

Tel 800480000