Molino Grassi, con "Lievitati e Sfoglia" ottimi risultati anche su grandi numeri

«Cambiare farina non è mai facile, ma con Molino Grassi mi sono trovato bene da subito». Sandro Ferretti, Maestro AMPI e titolare della Ferretti Dessert a Mosciano Sant’Angelo (Te) , racconta di come ha iniziato ad utilizzare, per le sue produzioni, Lievitati e Sfoglia de La Pasticceria Bio Molino Grassi. «Si tratta di farine con ottimi risultati in lavorazione, lievitazione e in cottura. Considerando che facciamo quantità importanti, cambiare un ingrediente così fondamentale solitamente richiede studio e messa a punto, ma qui non ci sono state problematiche: è andato tutto liscio sin dalle primissime prove».

Il maestro AMPI Sandro Ferretti

Una produzione, quella firmata Sandro Ferretti, importante a livello di numeri: 40 mila dessert al giorno, 5 linee di produzione, 45 dipendenti, un laboratorio di ricerca e sviluppo fanno della Ferretti Dessert un vero colosso di pasticceria. La mission? Coniugare creatività e rigore per dare alla pasticceria artigianale, con il suo gusto e la sua qualità, la possibilità dei grandi numeri e della grande diffusione.

La Pasticceria Bio di Molino Grassi, farina versatile adatta ai professionisti

«Lavoriamo per grosse aziende e catene: gli ingredienti sono fondamentali, non sono ammessi errori». E La Pasticceria Bio Molino Grassi si rivela, anche in imponenti produzioni, un partner ideale. Questa innovativa linea nasce per dare la possibilità a tutti i professionisti di lavorare con farine biologiche e da grano 100% italiano, senza mettere in difficoltà gli operatori o dover rivedere i propri standard produttivi. Si tratta infatti di farine tecniche con miscele di grani adatti all’utilizzo in pasticceria. L’occasione di vedere il Maestro Ferretti all’opera con La Pasticceria Bio è stata una giornata di demo che si è tenuta proprio a Molino Grassi, il 25 settembre scorso.

La tipologia Lievitati e Soglia della linea La Pasticceria Bio

Davanti a un pubblico di operatori specializzati, protagonista è stata la colazione: «dal classico cornetto all’italiana al cornetto bicolore, fino a quello “cubico”» ha spiegato Sandro Ferretti. «Si tratta di una lavorazione particolare che stiamo mettendo a punto, in cui l'impasto del classico cornetto sfogliato viene compresso in una forma d'acciaio, a cubo. Tra le mie altre novità e ricettazioni, un donut non fritto, ma al forno. Nonostante questo tipo di cottura, al palato risulta gustoso come quello fritto».

Per saperne di più: lapasticceriabio.it

Molino Grassi

Via Emilia Ovest 347 - 43126 Parma

Tel 0521 662511