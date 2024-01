Dalla cena romantica alla pausa relax: su Spotify le 7 playlist di Italpepe

Italpepe torna a celebrare il potere evocativo delle spezie presentando alla fiera Marca 2024 by BolognaFiere sette playlist musicali ispirate al Tasting Rainbow, il progetto che classifica l'offerta di spezie non più secondo la loro tipologia o provenienza geografica, ma in base alle differenti sfumature sensoriali che evocano. Un modo di concepire la categoria dove le spezie non sono solo una semplice commodity, ma diventano sfumature sensoriali che arricchiscono i piatti di emozioni: rievocano alla mente momenti, ricordi, esperienze, viaggi, istanti di vita e sentimenti impressi in modo indelebile nella memoria.

L'influenza della musica nel degustare gli alimenti

Risultati di vari studi scientifici in ambito internazionale dimostrano che la musica è un potente strumento che ha la capacità di suscitare emozioni, immagini e ricordi, influendo sulla percezione multisensoriale anche nel momento di acquisto sul punto vendita.

Ascoltare musica etnica induce per esempio a classificare i prodotti rispetto alla loro provenienza, mentre ascoltare musica classica porta il consumatore ad attribuire al prodotto un prezzo più alto. Inoltre la sensazione di dolcezza degli alimenti viene incrementata quando la musica di sottofondo è apprezzata; al contrario la sensazione di amaro aumenta quando la musica non viene apprezzata.

Le sette playlist di Italpepe su Spotify presentate a Marca 2024

Da questo connubio tra musica ed emozioni, Italpepe presenta a Marca 2024 sette playlist musicali - ispirate ad altrettante sfumature sensoriali delle spezie - per accompagnare diversi momenti di convivialità: sfumatura piccante - cena romantica; sfumatura aromatica - confidenze davanti un aperitivo; sfumatura fresca - grigliata tra amici; sfumatura dolce - dolce risveglio; sfumatura amara - domenica in famiglia; sfumatura sapida - pausa relax; sfumatura umami - alla scoperta dei sapori dal mondo.

Le playlist sono disponibili sul canale Spotify di Italpepe e possono essere anche ascoltate inquadrando con lo smartphone il QR Code sull'etichetta dei flaconi di spezie.

