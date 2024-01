Specialty Coffee, un altro modo di bere il caffè

In Italia e in molte parti del mondo il caffè è tante cose: tradizione, convivialità, cultura. A dirlo non c'è soltanto l'esperienza personale di ognuno di noi, ma ci sono anche i numeri. Nel mondo, infatti, si bevono ogni giorno 3,1 miliardi di caffè (un dato che è in costante incremento e si stima potrebbe raggiunge i 3,8 miliardi entro il 2030) e l'Italia è al settimo posto assoluto per consumi: 5,2 milioni di sacchi all'anno. Non solo. Nel 2022 le esportazioni di caffè dall'Italia sono aumentate di quasi il 13%, ponendo il bel Paese tra i principali attori a livello mondiale. A questi numeri, però, non sempre fa seguito un'adeguata cultura del caffè. Non tutti i caffè, infatti, sono uguali. Per esempio, sapete di cosa parliamo quando parliamo di Specialty Coffee?

Specialty Coffee

Specialty Coffee, un caffè di altissima qualità

Il termine Specialty Coffee è diffuso ormai da oltre cinquant'anni. Nato negli Stati Uniti, indica essenzialmente un caffè selezionato in maniera accurata e che quindi si presenta nella sua massima espressione. Le condizioni climatiche e ambientali in cui è stato coltivato gli conferiscono un gusto e un aroma unici. Segue protocolli rigorosi ed è sottoposto a valutazioni molto severe. Per interderci, uno Specialty Coffee non può avere difetti primari, mentre può avere al massimo cinque difetti secondari. Allo stesso tempo, deve raggiungere almeno 80 punti di valutazione nel Cupping alla brasiliana.

La qualità è fortemente legata alla terra e riguarda, quindi, tutta la parte della coltivazione, ma non solo. La materia prima, una volta raccolta, viene tostata seguendo, anche in questo caso, standard molto rigorosi. L'obiettivo finale, oltre che quello di offrire un prodotto di altissima qualità, è quello di valorizzare al massimo tutti gli attori della filiera, dalle coltivazioni che si trovano spesso in Sud America e Africa, fino ai consumatori di tutto il mondo.

L'importanza di avere una cultura del caffè

Come dicevamo, il caffè è amato da tanti, ma conosciuto da pochi. Certo, la tendenza in questo senso è quella di una sempre maggiore cultura del caffè, anche se di strada da fare ce n'è sicuramente molta. Grazie all’avvento delle micro roastery, botteghe in cui il caffè è il protagonista, anche la figura del tostatore oggi ha acquisito sempre più importanza e lo Specialty Coffee, da prodotto di nicchia sta diventando più democratico e alla portata di tutti.

Serve fare cultura del caffè

Dimenticate, quindi, il caffè bevuto al volo. Quando si parla di Specialty Coffee si parla di una vera e propria esperienza, che passa attraverso la conoscenza del prodotto e del percorso che ha seguito prima di arrivare nella tazzina. Anche in questo modo si fa cultura del caffè. Così e attraverso realtà come Sca Italy, l’associazione di categoria che si impegna a supportare tutta la filiera del caffè, creando una comunità globale, che mira, non solo a valorizzare il caffè di qualità e mantenere elevati standard, bensì a rendere la catena del valore più sostenibile, dal punto di vista ambientale e sociale. In particolare, focalizzandosi su azioni di ricerca, partnership e formazione, ed espandendo la rete globale.

Non solo espresso: ecco il caffè filtrato

Un nuovo modo di approcciarsi al caffè significa anche un nuovo modo di berlo. Certo, l'espresso resta la formula più diffusa e apprezzata, ma nel mondo dello Specialty Coffee esistono altre varianti, sempre più conosciute. Un esempio è il caffè filtrato. Come funziona? Si tratta di un metodo per infusione o percolazione. In sostanza, si versa l’acqua in un contenitore attraverso un filtro che contiene caffè macinato, la pressione che subisce il caffè durante l’estrazione da come risultato un caffè di grande valore. Il metodo classico è il V60, caffè filtro per eccellenza, composto da una struttura a imbuto di rame, ceramica o plastica, che si pone sopra la tazza, restituisce le caratteristiche dei caffè impiegati senza alterare il loro aroma con la pressione o la temperatura dell’acqua. Il caffè sarà delicato, dal profumo e gusto nitido.

Ci sono però anche tantissime altre tecniche raffinate e precise per ottenere il caffè filtro, frutto di ricerche animate da passione e dedizione: ad esempio il Cold brew, che come suggerisce la parola, è un estrazione a freddo che si può ottenere per immersione o gocciolamento.