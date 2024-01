Salumificio San Michele è Società Benefit, verso un nuovo modello di business

La trasformazione avvenuta a metà 2023 in Società Benefit rappresenta per il Salumificio San Michele il primo passo di un percorso che conferma l’attenzione ai temi di sostenibilità e si proietta al futuro, tramite obiettivi di miglioramento delineati anno dopo anno.

Salumificio San Michele diventà Società Benefit a metà 2023

Il percorso verso la Società Benefit: visione e consulenza specializzata

Salumificio San Michele ha deciso di dare al proprio impegno un'identità formale. Per guidare questo processo, l'azienda ha collaborato con Seneca Srl una società di consulenza che da oltre 20 anni opera sui temi della sostenibilità e, che ha svolto un ruolo chiave nell'estrinsecare dai valori e principi di sempre la nuova natura. Un'analisi approfondita che ha plasmato gradualmente le finalità di beneficio comune. Queste finalità, ora parte integrante della missione aziendale, sono state formalizzate nello statuto, dando concretezza all'impegno del Salumificio verso il bene comune.

Il processo di cambiamento e innovazione: la forza di una struttura di governo responsabile

Il Salumificio San Michele ha rivoluzionato la sua struttura di governo. Il Consiglio di Amministrazione si è arricchito di competenze di sostenibilità con l’ingresso di due nuovi consiglieri. È stata altresi introdotta la figura del Responsabile di Impatto, un esperto con competenze specifiche in sostenibilità.

Questa figura non solo coadiuva gli amministratori nel perseguire le finalità di beneficio comune ma svolge anche il ruolo fondamentale di supervisionare l'intero processo aziendale. Questo garantisce che le procedure adottate siano coese e idonee a garantire l'efficace raggiungimento degli obiettivi sociali e ambientali.

Il Salumificio sta inoltre elaborando un sistema di rendicontazione trasparente per comunicare agli stakeholder i risultati dell'anno. Questa relazione diventa uno strumento essenziale per mantenere una comunicazione aperta con la comunità e il mercato, contribuendo a consolidarne la fiducia nonché il racconto tangibile di come la finalità di beneficio si declinino nell’operato dell’azienda.

Punti focali e differenziazione: la voce distintiva di Salumificio San Michele

Le finalità di Salumificio San Michele è di restituire alla società e all’ambiente più valore di quello utilizzato per operare, riconoscendo la complessità della sfida che questo rappresenta, ha posto al centro del bene comune identificato nell’oggetto sociale:

Miglioramento Nutrizionale: Il Salumificio si propone di ampliare la gamma di prodotti migliorando il profilo nutrizionale, promuovendo così uno stile di vita sano.

Sostenibilità Ambientale: Attraverso l'uso crescente di energia da fonti rinnovabili e l'adozione di principi di economia circolare, l'azienda si impegna a ridurre il suo impatto ambientale.

Ambiente di Lavoro Inclusivo: La creazione di un ambiente di lavoro sicuro e inclusivo testimonia l'attenzione del Salumificio verso la crescita personale e professionale dei dipendenti, con una particolare attenzione all'integrazione di lavoratori stranieri nella comunità.

Responsabilità nella Catena di Fornitura: L'azienda si posiziona come protagonista attiva nel miglioramento della sostenibilità della catena di fornitura, abbracciando standard elevati in termini di diritti umani, impatto ambientale e benessere animale.

Misurazione e Comunicazione Trasparente: Il Salumificio San Michele si impegna a misurare e comunicare in modo trasparente gli impatti sociali attraverso l'utilizzo di strumenti e standard di autovalutazione esterni, come Sabi, per valutare le proprie performance e il valore generato per gli stakeholder.

Salumificio San Michele, prospettive future e continuo miglioramento

Guardando al futuro, il Salumificio San Michele sta attivamente definendo obiettivi specifici e azioni mirate da implementare ogni anno per continuare a perseguire le finalità di beneficio comune. Questo impegno continuo testimonia la volontà dell'azienda di aderire agli standard di una Società Benefit e di fare del proprio meglio, per progredire in ambito sociale e ambientale oltre che economico.

La storia del Salumificio San Michele è un'affascinante testimonianza di come le aziende possano trasformarsi, integrando la sostenibilità nella propria identità aziendale. Il loro cammino ispira altre aziende a seguire l'esempio, dimostrando che prosperità economica e responsabilità sociale possono coesistere e addirittura rafforzarsi reciprocamente

