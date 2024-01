Frascheri a Sigep 2024 con Latte di bufala e Latte Crema+

Con il Latte Crema+ Frascheri ha pubblicato tra le altre cose il ricettario, “Le cremoserie” creato in collaborazione con l'esperta Barbara Bocciardo, (scaricabile dal sito ufficiale), mentre il latte di Bufala ha stupito al primo assaggio nel gelato Fiordibufala proposto allo stand.

Frascheri Fior di Bufala

I due nuovi prodotti sono stati accolti con grande calore al Sigep, sia dai clienti già acquisiti, sia da chi ancora non aveva avuto occasione di mettere alla prova l'azienda ligure. I cavalli di battaglia della Frascheri, come la Panna Arianna al 35 e al 38% m.g. e il latte Frascheri, si sono distinti nei laboratori dei diversi eventi della kermesse, nelle numerose demo e nella Gelato World Cup, di cui è stata sponsor tecnico.

Andrea Frascheri, responsabile commerciale di Frascheri ha così commentato: «Questa edizione della Fiera è stata particolarmente interessante perché abbiamo presentato due novità - una per i nostri amici gelatieri - abbiamo infatti selezionato un latte di bufala che ha delle proprietà veramente interessanti, molto ricco e veramente goloso, il tutto in un comodo pack da 10 litri, pensato quindi esclusivamente per l'utilizzo in laboratorio. Abbiamo voluto presentarlo in purezza, un fior di latte che abbiamo chiamato "Fior di bufala". E le prove di assaggio durante tutta la fiera sono state molto soddisfacenti».

«La seconda novità - prosegue Andrea Frascheri - è Latte Crema+, un prodotto che abbiamo immaginato per le esigenze del canale caffetteria, cioè un latte intero arricchito con panna, è un prodotto che ha il 4,8% di grasso e che permette di ottenere una crema molto strutturata, persistente e una palabilità molto soddisfacente».

Delyce, il nuovo brand Frascheri per il canale Horeca

«Abbiamo poi deciso di ufficializzare proprio a Sigep - conclude Andrea Frascheri - la creazione del brand Delyce dedicato esclusivamente al settore della ristorazione professionale. Lo sviluppo dei prodotti di questo brand sta nascendo in questi mesi e insieme agli chef stiamo realizzando una gamma che sia il più possibile indicata per la cucina professionale, dalle preparazioni salate a quelle dolci».

