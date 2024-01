Panettone Svmposivm edizione limitata: l’alta pasticceria incontra l’alta moda

Sold out anche quest’anno il panettone iconico della moda, che racconta la bellezza del made in Italy, Svmposivm edizione limitata, un brand che oggi, al suo quarto Natale, conferma il successo riscosso sin dal suo debutto, quando, i clienti di un importante ristorante di Roma si sono contesi l’ultimo pezzo rimasto offrendo una cifra nettamente superiore al suo prezzo di vendita pur di averlo al proprio tavolo.

SVMPOSIVM , quando il panettone diventa uno stile di vita

«Non è soltanto un panettone. È uno stile di vita» dice Lea Gasparoli, la Fashion Lawyer e giornalista esperta di moda ed enogastronomia che si occupa di tutela e valorizzazione del made in Italy, ideatrice di Rivoluzione Bellezza (un progetto volto alla valorizzazione delle eccellenze del nostro Paese, che unisce l’eleganza delle tradizioni all’energia dell’innovazione delle forme, attraverso l’educazione alla cultura della bellezza, con l’intento di portare una visione che oltrepassi gli schemi canonici dell’offerta gastronomica sancendo l’inizio di una nuova era della convivialità) da cui nasce Svmposivm edizione limitata.

Svmposivm edizione limitata (le opere sulla scatola sono dell’artista Marco Marciani)

Un brand che racconta la bellezza attraverso la connessione tra il mondo del cibo e quello dell’arte, della moda e del design con l’obiettivo di tutelare e divulgare le eccellenze del made in Italy e di valorizzare le aziende di nicchia e i piccoli produttori, con la consapevolezza che oggi il vero valore è la manodopera di eccellenza che diventa il cuore del mercato del lusso. Puntando sulla ricerca delle materie prime e sull’artigianalità dei prodotti ma anche sull’eleganza e sullo stile del packaging che viene creato ad hoc per ogni progetto.

SVMPOSIVM , tra l'eleganza del packaging e il lusso delle materie prime

«Per la realizzazione del panettone, rigorosamente con lievito madre e con 72 ore di lievitazione complessive, ho scelto uno dei più grandi maestri pasticceri che abbiamo in Italia, Mauro Morandin, un nome altisonante nel mondo dei lievitati, più volte premiato dal Gambero Rosso» racconta Lea Gasparoli.

SVMPOSIVM edizione limitata (Le opere sulla scatola sono dalla fashion designer e llustratrice Maria Cristina Russo)

«Insieme al maestro pasticcere abbiamo selezionato materie prime di eccellenza per creare delle ricette ad hoc per Svmposivm edizione limitata, come il panettone Pink con fragole e Champagne rosé. Grande lavoro di selezione e di ricerca delle materie prime di eccellenza anche per il panettone tradizionale Svmposivm (che è sempre super gettonato) per cui vengono utilizzate gemme di arance (esclusivamente di origine calabrese o siciliana) candite artigianalmente e uva sultanina o uva passa di Pantelleria».

Un prodotto prezioso che rappresenta il valore della tradizione italiana e che al tempo stesso esprime il valore dell’estetica proprio della società contemporanea. «Il packaging è molto importante - racconta l’ideatrice - e rispecchia perfettamente il valore e la ricercatezza del panettone, che, come un oggetto prezioso viene avvolto in una carta velina Pink (da sempre il colore del brand), e infiocchettato con un nastro di gros grain dello stesso tono. La scatola che lo contiene è artigianale, rivestita, con chiusura a calamita e stampa a caldo in oro o argento, creata interamente a mano e impreziosita da un quadro realizzato da artisti selezionati per le diverse collezioni».

SVMPOSIVM , l'arte contemporanea e la moda si fondono in una collezione unica

Per la Collezione Svmposivm edizione limitata 2023 - 2024 sono state pensate due linee: una dedicata all’arte contemporanea, l’altra alla moda. Le opere di arte contemporanea su base plexiglass (ispirate alla forza dei liquidi, alla loro vitalità, potenza, inafferrabilità, domate e trasformate in silente leggerezza), sono state dipinte a mano e firmate singolarmente dall’artista Marco Marciani.

I quadri di moda, su base alluminio, sono stati realizzati dalla fashion designer e llustratrice di moda Maria Cristina Russo e sono ispirati a tre collezioni di moda e tre diverse tematiche:

Liberté Féminine - SVMPOSIVM e la moda per la libertà della donna

Liberté Fèminine (opera di Maria Cristina Russo)

Le opere sono ispirate ad una collezione pret-à-porter, Primavera/Estate 2024, realizzata con la tecnica sartoriale dell’altorilievo, per celebrare il corpo femminile, parzialmente nudo ma lontano dai cliché legati alla seduzione, in una visione diversa, indipendente dallo sguardo maschile, che afferma il diritto all’esaltazione del corpo femminile, simbolo della libertà e del potere della donna

Location: Parigi

Unexpected code - Dress code: SVMPOSIVM formal elegant Unconventional

Unexpected code (opera di Maria Cristina Russo)

Le opere sono ispirate ad una collezione di moda, Autunno/Inverno 2023 - 2024 che ridefinisce il codice di abbigliamento classico, con una nuova idea di guardaroba “genderless” in cui sartorialità e abiti ispirati alla quotidianità si incontrano in un doppio linguaggio estetico, tra punk e rinascimento.

Attitude - SVMPOSIVM : uno stile di vita

Attitude (opera di Maria Cristina Russo)

Le opere sono ispirate ad una collezione di moda che punta su pizzi, tessuti impalpabili,

voile e trasparenze in contrapposizione con una sartorialità tradizionale, rigorosa che esalta la bellezza e punta sul valore dell’esperienza che diventa attitudine, consapevolezza, autenticità.

Location: Milano, Galleria Vittorio Emanuele II