Masterclass e caffè con i maestri: Pane Nostrum 2024 continua con grandi eventi

Con il taglio del nastro di venerdì 11 ottobre, alla presenza del presidente della Regione Francesco Acquaroli, ha preso ufficialmente il via la 21ª edizione di "Pane Nostrum – Il Salone nazionale dei Lievitati", l’evento di riferimento per i professionisti dell’arte bianca. Organizzato da Confcommercio Marche Centrali e CIA Provincia di Ancona, il salone si svolgerà fino a domenica 13 ottobre nel Foro Annonario di Senigallia (An), coinvolgendo i principali protagonisti della panificazione, pasticceria e pizzeria.

Maestri panificatori a Pane Nostrum – Il Salone nazionale dei Lievitati

Pane Nostrum: evento nazionale che punta all'espansione

Pane Nostrum ha consolidato il suo ruolo a livello nazionale, tanto da puntare quest’anno a superare le 50mila presenze dell’edizione precedente. La manifestazione è caratterizzata da una vasta offerta di masterclass, convegni e show cooking, che permettono ai partecipanti di immergersi nelle ultime tendenze del mondo dei lievitati e della ristorazione. Questo evento, come sottolineato dagli organizzatori, è progettato dai professionisti per i professionisti, coinvolti direttamente nella scelta delle tematiche e nella loro organizzazione.

La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione delle principali autorità regionali, tra cui il presidente della Regione, Francesco Acquaroli, il sindaco di Senigallia Massimo Olivetti, e i rappresentanti di Confcommercio e CIA, i quali hanno ribadito l’importanza di Pane Nostrum come punto di riferimento per il settore dei lievitati e come evento che promuove le eccellenze locali.

Il taglio del nastro di Pane Nostrum

Masterclass, espositori e area B2B a Pane Nostrum

Durante l’evento, i professionisti del settore hanno la possibilità di confrontarsi e scoprire le novità del settore. L’area B2B è dedicata agli espositori che presentano materie prime, macchinari e tecnologie innovative per la panificazione e la pasticceria. Per il pubblico, nell’area B2C, c’è la possibilità di acquistare prodotti artigianali realizzati da maestri pizzaioli e panificatori, con una particolare attenzione verso alimenti gluten-free e a basso impatto ambientale.

Ospiti e programma di Pane Nostrum

Ospite d’onore dell’edizione 2024 è il maestro degli impasti e della lievitazione naturale Achille Zoia, milanese, classe 1936, noto soprattutto per il celebre Panettone Paradiso.

Sabato 12 ottobre è in programma una giornata ricca di eventi. Si inizia con la preparazione di ricette tradizionali marchigiane, come il pan vernaccia e il ciambellone maceratese, a cura dei maestri Roberto Cantolacqua Ripani e Marco Salvucci. Sempre oggi, è previsto un nuovo appuntamento con il maestro Achille Zoia, che insieme a Cantolacqua realizzerà una demo a sorpresa.

Nel pomeriggio, Lucia Tellone proporrà una dimostrazione dal titolo "French-Tòsto", che esplorerà le connessioni tra panificazione e ristorazione, seguita dal pasticcere Marco Cascia con il suo "Mignon d’Autunno". Spazio anche alla creatività di Luca Santarelli e Leonardo Rocchetti, con la loro reinterpretazione del piatto iconico "Come un'oliva all'ascolana".

La giornata si concluderà con un tocco moderno grazie al maestro Mirko Zenatti, che, per la prima volta a Pane Nostrum, porterà in scena la sua interpretazione della viennoiserie moderna.

Programma domenica 13 ottobre

La giornata di domenica 13 ottobre si aprirà con la preparazione di ricette iconiche come la pappa al pomodoro di Paolo Paciaroni e il pane multisemi di Giuseppe Pellegrino e Maria Rosa Longo, due panificatori che dalla Calabria si sono stabiliti in Toscana, con una storia affascinante alle spalle.

In seguito, il maestro Michele Antonelli terrà una dimostrazione dedicata alla stagionalità dei prodotti da abbinare ai lievitati, mentre Antonio Laudati presenterà una demo dal provocatorio titolo "Odio la pizza gourmet".

La giornata si concluderà con un confronto tra quattro panificatori, che esploreranno diverse interpretazioni della filetta marchigiana. I maestri Gabriele Mancini, Joselito Mancini, Marco Sestilli e Vanni Valci analizzeranno le varianti di questo prodotto tradizionale, portando le loro esperienze culturali e territoriali per dar vita a una vera e propria "sinfonia" del gusto.

Un Caffè con i Maestri

Durante il fine settimana, non mancheranno momenti di riflessione e confronto. Tra i protagonisti dei "Caffè con i Maestri" ci sarà Paolo Mariani di Unico, che affronterà il tema dell’accesso al credito per i panificatori. La Confederazione italiana agricoltori (Cia) della provincia di Ancona terrà un convegno sul futuro delle produzioni cerealicole, mentre Fipe Confcommercio parlerà di recensioni online e delle irregolarità digitali, fornendo consigli su come gestire una corretta presenza digitale.

Un altro appuntamento importante sarà la presentazione del libro "L’acqua sul fuoco", a cura della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Marche. Inoltre, Francesca Ceccacci Casci di Pandefrà racconterà la sua storia di successo nel mondo della panificazione.

Presentazioni e convegni

La giornata di domenica vedrà anche Confcommercio e Assipan illustrare le novità riguardanti il rinnovo del contratto dei panificatori. Sarà poi presentato il libro "Dolci borghi" (Giaconi Editore), un viaggio alla scoperta dei dolci tradizionali marchigiani, con la possibilità di degustarne alcuni.

Tra gli ospiti anche Giulia Busato, ex concorrente di Masterchef e ora panificatrice, che racconterà la nascita del suo brand Tocio, una micro-bakery che utilizza solo ingredienti naturali, offrendo uno sguardo dietro le quinte del suo innovativo mondo fatto di lievitati.

Masterclass

Il programma delle masterclass sarà altrettanto ricco e vedrà la partecipazione di esperti come Andrea Spadoni e Davide Marchionni, che si concentreranno sulla panificazione gluten-free. Il maestro Michele Antonelli guiderà una masterclass dedicata alla valorizzazione dei lievitati attraverso la stagionalità, mentre Jacopo Fulgenzi e Valeria Sannucci presenteranno la loro pizza di cacio, reinterpretando una ricetta tradizionale.

Nel pomeriggio di sabato, Roberto Cantolacqua proporrà un babà in chiave marchigiana, seguito da Matteo Paparelli, che mostrerà come utilizzare il pane per arricchire le tavole dei ristoranti. A chiudere la sessione sarà Gioele Ponzanetti, che racconterà la sua visione della pizza marchigiana.

Le masterclass continueranno con temi come la filetta di farina integrale, i grani tramandati e la pasta madre viva, e molto altro, con maestri del calibro di Marco Sestilli, Augusto Palazzi, Giuseppe Pellegrino, Maria Rosa Longo e Isaia D’Angelo.

Domenica 13 ottobre, dalle ore 17, il maestro Achille Zoia concluderà le masterclass con una sessione speciale e a sorpresa. Questa lezione sarà un’occasione per i professionisti di ammirare la versatilità di Zoia, che sfornerà ricette innovative e tradizionali, lasciando il pubblico a bocca aperta.