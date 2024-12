Proda e Tyson: un'alleanza per rivoluzionare il mercato delle carni

Proda Alimenti, azienda parmense specializzata nella distribuzione di alimenti surgelati, ha siglato un importante accordo con Tyson Foods, il colosso statunitense secondo produttore mondiale di carne di pollo, manzo e maiale. L'intesa, che parte con un valore iniziale di 36,7 milioni di euro per la fornitura esclusiva di 5,2 milioni di chili di prodotti, segna un passo strategico per entrambi i partner e promette di trasformare il comparto delle carni surgelate in Italia e a Malta. Nei prossimi tre anni, l'accordo prevede un'espansione fino a raggiungere un valore complessivo di oltre 140 milioni di euro.

Tyson Foods arriva in Italia con Proda: nuovi prodotti e gusti per tutti

La collaborazione si concentra sulla distribuzione esclusiva, da parte di Proda Alimenti, di un'ampia gamma di prodotti Tyson Foods. Tra questi spiccano specialità a base di pollo - come finger food, filetti, ali e spiedini - declinati in numerose preparazioni, tra cui impanature, marinature e ricette arrostite, studiate per incontrare i gusti specifici dei consumatori italiani e maltesi. L'obiettivo è rafforzare la presenza di Tyson Foods nel mercato locale, coinvolgendo grossisti indipendenti e catene di vendita al dettaglio, e ampliare l'offerta con prodotti di alta qualità adattati ai due mercati.

Un ponte tra Parma e Springdale per innovare il comparto alimentare

La partnership rappresenta un punto di svolta per entrambe le aziende. Proda Alimenti, con sede a Castelguelfo di Fontevivo (Parma), punta a consolidare la propria posizione nel comparto carni, che nel 2023 ha rappresentato il 9,3% del suo fatturato. Tyson Foods, dal canto suo, porta in questa collaborazione l'esperienza di un colosso globale con un giro d'affari di 53 miliardi di dollari e oltre 142mila dipendenti distribuiti in 123 stabilimenti. La multinazionale americana, già impegnata nell'innovazione alimentare con investimenti nella carne coltivata attraverso Memphis Meats e Future Meat, rafforza così la propria visione di un mercato evoluto e sostenibile.

La stretta di mano tra Paola Galli di Proda Alimenti e Jean Borga di Tyson Foods Europe

«Tyson Foods è rinomata per fornire cibo eccezionale e di alta qualità per ogni occasione, e siamo orgogliosi di contribuire a espandere la distribuzione dei loro marchi in Italia e nell'isola di Malta. Essere stati scelti da un'azienda così importante ci incoraggia a continuare nel percorso di crescita intrapreso negli anni che assicura efficienza, qualità e innovazione ai nostri partner e ai nostri clienti» ha commentato Paola Galli, direttore generale di Proda Alimenti. «Siamo estremamente entusiasti della nostra collaborazione con Proda, con cui lavoriamo da molto tempo - ha aggiunto Jean Borga, direttore generale di Tyson Foods Europe. Affidiamo a Proda il supporto delle ambizioni di Tyson nei mercati italiano e maltese e confidiamo che questo ci consentirà di far crescere la nostra attività e di raggiungere nuove aree in modo innovativo».

Video Cliccabile

Scopri Sicilia DOC Scopri Sicilia DOC

Proda e Tyson: una visione comune per il futuro

Ma la collaborazione tra le due aziende non si limita alla distribuzione. Con marchi di punta come Tyson, Tyson C'Rock Music e Tyson Hot'N'Kickin', oltre alla linea retail Tyson Speedy Pollo, la multinazionale statunitense punta a entrare con decisione nelle abitudini alimentari italiane e maltesi, offrendo prodotti di alta qualità e adattati ai gusti locali. Proda, che ha saputo affermarsi come partner affidabile a livello internazionale grazie a un impegno costante verso qualità e innovazione, si conferma così un attore chiave nel panorama europeo della distribuzione alimentare.