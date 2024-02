Bindi Première: in scena al Sigep le novità primavera estate 2024

Si è da poco concluso il Sigep di Rimini, una delle vetrine internazionali più importanti per i professionisti di settore che coinvolge tantissime aziende leader nell’ambito della pasticceria e della gelateria.

I maestri del dessert presenti allo stand Bindi a Sigep

Anche quest’anno Bindi ha partecipato a questo importante evento in cui ha presentato in anteprima tutte le novità della Collezione Primavera Estate 2024 ai numerosi clienti e curiosi che hanno popolato l’elegante stand durante queste cinque giornate di fiera.

Il nuovo catalogo Bindi celebra l'innovazione con il Tartufo Cheesecake e il Profiterol d'AutOre

Un nuovo catalogo ricco di proposte innovative e variegate pensate per soddisfare le diverse esigenze dei clienti Horeca. Protagonista dell'ultima copertina, il Tartufo Cheesecake, è uno dei prodotti di punta di questa selezione di nuovi dessert, una novità che si aggiunge alla gamma tartufi Bindi in questa inedita versione che risulta essere il perfetto connubio con un altro best seller dell’azienda milanese.

Tartufo Cheesecake

Questa sfera di gelato cheesecake racchiude un cuore di golosa salsa alle fragole e lamponi ed è ricoperto da un croccante crumble di pasta frolla al burro. Grande successo di pubblico per questo nuovissimo tartufo che si aggiunge alla lista di dessert che partecipano al bellissimo progetto con PizzAut “la Dolcezza dell’Inclusione”.

Non è però l’unica novità del catalogo che partecipa a questa importante iniziativa. Il Profiterol d’AutOre affianca il Kit Cannolo e il Kit Millefoglie della linea “l’ispirazione dello chef”, una raccolta di dessert personalizzabili che liberano la creatività nella presentazione e nell’impiattamento.

Profiterol d'AutOre

Questo iconico prodotto che ha fatto la storia del brand e che da anni è uno dei fine pasto più richiesti da clienti e consumatori è oggi proposto in questa doppia variante farcita con crema al cioccolato o crema profumata alla vaniglia, da completare con un topping a piacere che permette di servire un dolce sempre nuovo e dall’aspetto artigianale con la qualità che contraddistingue Bindi da sempre.

Choco Soft Vegan: il dessert vegano di Bindi premiato all'Innovation Award di Sigep

Il vero clamore di questa edizione però se lo aggiudica la nuova Choco Soft Vegan, che è stata premiata dalla giuria dell’Innovation Award di Sigep tra i vincitori della categoria “Organic - Free From” come uno dei primi dessert al cucchiaio certificati vegani. Questa coppa in vetro è composta da un morbido pan di Spagna inzuppato al caffè e da una crema profumata alla vaniglia con gocce di cioccolato fondente e decorata con polvere di cacao e gocce di cioccolato fondente.

Choco Soft Vegan

Una consistenza vellutata e gustosa realizzata con una ricetta pensata appositamente per soddisfare i requisiti di certificazione di questa categoria di prodotti la cui richiesta è esponenzialmente aumentata negli ultimi anni e che è destinata a crescere ulteriormente nel breve termine. Un riconoscimento che è stato consegnato durante la cerimonia di premiazione Innovation nella Vision Plaza della fiera di Rimini davanti ad un’ampia platea durante la prima giornata dell’evento, dando modo così al pubblico intervenuto di scoprire alcune delle innovazioni valutate come le più meritevoli di questa edizione.

Questo traguardo dimostra l’impegno costante del team Bindi nel cercare sempre soluzioni che possano non solo soddisfare i bisogni dell’Horeca, ma capaci anche di anticipare le nuove tendenze, caratteristica che dal 1946 contraddistingue la storica azienda milanese.

Ispirazione alla Crema Bindi, la creatività nel dessert

Ed è proprio nell’ottica di soddisfare il crescente bisogno dei ristoratori di avere dei prodotti di qualità con un alto livello di personalizzazione che nasce un’altra delle novità che compone questo nuovo catalogo. L’Ispirazione alla crema è infatti una croccante pasta frolla farcita con la crema pasticcera Bindi e può essere decorata a piacimento con frutta, cioccolato o granelle di ogni tipo a seconda del gusto o dell’esigenza del cliente. Una proposta che permette di presentare un prodotto creato ad hoc in pochi attimi.

Ispirazione alla Crema

L’ottimizzazione del tempo in cucina sappiamo essere oggi una caratteristica estremamente apprezzata dai ristoratori in un momento storico in cui esiste una oggettiva difficoltà nel trovare personale qualificato. Un prodotto che risponde perfettamente a questa esigenza di ridurre i tempi di preparazione offrendo al tempo stesso un elevato grado di personalizzazione come hanno dimostrato i maestri del dessert nei vari impiattamenti realizzati davanti ai visitatori durante le giornate di fiera, dando diversi spunti ai tanti clienti che sono passati allo stand Bindi.

Tiramisù al Pistacchio e Scacchi Dolci: le nuove delizie Bindi conquistano il palato dei consumatori

Tra le novità che hanno riscosso maggiore successo in questa edizione appena conclusa e che saranno tra i protagonisti della prossima stagione ormai alle porte c'è anche il Tiramisù al pistacchio, una deliziosa monoporzione nata dalla fusione di successi nella pasticceria. Biscotti savoiardi inzuppati al caffè e profumati al pistacchio con una deliziosa crema al pistacchio decorata con granella di pistacchi. Un goloso fine pasto capace di conquistare già dal primo assaggio.

Tiramisù al Pistacchio

Diverse anche le proposte dedicate al mondo dell’hotellerie, che si differenzia nella richiesta dei formati. È il caso dei due Scacchi, al lampone e al tiramisù, due torte pretagliate in 63 mini bocconcini grandi proprio come i quadrotti di una scacchiera. Un prodotto estremamente versatile che si presta a soddisfare le esigenze del settore alberghiero ma risulta perfetto anche in ambito banqueting.

Un ventaglio di prodotti pensati per soddisfare le diverse esigenze che ampliano una delle gamme dessert più complete e variegate del panorama nazionale ed internazionale. Un’anteprima che ha riscosso grande successo tra i professionisti di settore durante questo Sigep e che siamo certi raccoglierà un grande apprezzamento anche da parte dei consumatori.

