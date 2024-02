Grigliata perfetta al ristorante con le verdure di Bonduelle Food Service

Bonduelle Food Service, punto di riferimento nel mondo dei vegetali per il fuori casa, presenta la gamma Le Grigliate Service, composta da cipolle rosse, melanzane, peperoni, peperoni julienne, zucca e zucchine. Grigliate al naturale, le verdure sono cotte con una tecnica speciale che garantisce risultati eccellenti nel rispetto della qualità, del gusto, della consistenza e del colore.

Bruschetta contadina con zucca grigliata, zola e noci

Il sapore è intenso e il prodotto assicura un’alta resa e nessun rilascio di acqua. I prodotti offrono tutti i vantaggi di praticità e velocità, con un significativo risparmio di tempo e risorse e una riduzione degli sprechi, tutti elementi che influiscono sul food cost. Le Grigliate offrono anche un’alta versatilità per creare ricette gustose e adatte ai diversi momenti di consumo.

Bonduelle Food Service, Grigliate pronte all'uso con il Protocollo Service

Inoltre la gamma Grigliate Service si avvale del protocollo di produzione Service, grazie al quale le verdure possono essere utilizzate anche a freddo, solo scongelandole e senza bisogno di rigenerazione, garantendo la massima sicurezza alimentare.

L’impiego delle Grigliate con protocollo Service risulta particolarmente vantaggioso per la preparazione di piatti veloci e freschi con ingredienti che non necessitano di essere scaldati e subito disponibili per i diversi momenti di consumo durante la giornata, dalla colazione al dopo cena, passando per la pausa pranzo e l’aperitivo.

Su Greenology®, l’arte della cucina a base vegetale e nei tanti ricettari e cataloghi disponibili sulla piattaforma Greenology sono molte le proposte, che vedono l’impiego dei prodotti Le Grigliate, come la “Bruschetta contadina con zucca grigliata, Zola e noci”, ideale per una pausa pranzo ricca di gusto e colori. La ricetta si trova all’interno dello Speciale BAR, scaricabile a questo indirizzo

Greenology va in fiera

In questi primi mesi dell’anno Bonduelle Food Service parteciperà ad alcune tra le principali fiere del settore food rivolte al mondo professionale: l’occasione per conoscere Greenology®, l’arte della cucina a base vegetale, il sistema integrato di prodotti, servizi e strumenti, dedicato a chef e operatori della ristorazione, e scoprire tutte le potenzialità della cucina vegetale, in linea con le tendenze emergenti nel food, che guardano a piatti plant based, gustosi, sani e sostenibili.

Le Grigliate, insieme alla gamma Cereali e Legumi Minute® nelle cinque referenze Bulgur, Orzo, Quinoa, Lenticchie e Ceci, sono tra i prodotti più innovativi sviluppati da Bonduelle Food Service per fornire agli operatori della ristorazione le migliori soluzioni per realizzare proposte complete a base vegetale nelle proprie cucine. Saranno loro i protagonisti delle prossime fiere, a cui Bonduelle Food Service parteciperà.

Ecco gli appuntamenti:

Hospitality (Riva del Garda) dal 5 all'8 febbraio - Pad. C1 Stand A13

Beer & Food Attraction (Rimini) dal 18 al 20 febbraio - Pad. A1 Stand 01

Tirreno CT (Carrara) dal 3 al 6 marzo - Pad. B Corsie 18-19

Horeca Expoforum (Torino) dal 17 al 19 marzo - Pad. 3 Stand C29

