Pancake Day, la celebrazione di una delle ricette più conosciute al mondo

Negli ultimi anni, i pancake hanno conquistato il cuore di molti in Italia, sia adulti che bambini. Se si pensa alla prima colazione, è quasi inevitabile considerarli tra le opzioni da scegliere. Questo piatto, simbolo del Nord America, è diventato popolare anche in Italia grazie alla crescente gentrificazione culinaria. In particolare, il termine "pancake" tradotto significa colazione a base di uova, bacon e sciroppo d’acero, proprio come la tipica colazione americana.

Pancake Day

Il Pancake Day, celebrato ogni martedì grasso, è diventato un'occasione speciale per rendere omaggio a questa deliziosa preparazione, ormai conosciuta in tutto il mondo. Negli ultimi anni, con la diffusione della globalizzazione dei costumi attraverso internet e serie televisive, i pancake hanno guadagnato sempre più popolarità anche in Italia. La loro presenza è stata facilitata anche dall'apertura di catene internazionali, come ad esempio Starbucks, che hanno contribuito a diffondere la cultura dei pancake nel nostro paese. Inoltre, la tendenza a mescolare le tradizioni locali con influenze internazionali ha portato a varianti creative, come l'aggiunta di creme alla nocciola o al cioccolato, rendendo i pancake un piatto apprezzato e versatile nella gastronomia italiana contemporanea.

Le origini del Pancake

Il pancake è una specialità culinaria diffusa in tutto il mondo, con le sue radici storicamente ancorate principalmente nel mondo anglofono, tra Stati Uniti e Gran Bretagna. Tuttavia, le sue origini potrebbero risalire a tempi ancora più antichi. Nel 500 a.C. ad Atene, si fa menzione di un dolce a base di acqua, olio d'oliva e farina, cotto e tondo, servito con il miele, consumato proprio a colazione. Questo dolce era chiamato tagenites dai greci.

Pancake all'americana con bacon e sciroppo d'acero

La scoperta di questa antica preparazione solleva l'interessante questione se questo dolce, sebbene privo di lievito, possa essere considerato il progenitore del pancake. L'evoluzione e la diffusione delle ricette possono essere complesse e spesso coinvolgono influenze culturali e storiche. Pertanto, mentre il pancake ha le sue radici ben consolidate nel mondo anglofono, è interessante considerare come le tradizioni culinarie possano avere antiche connessioni e influenze che si estendono nel tempo e nello spazio. Interessante ricordare anche la gara di frittelle più famosa al mondo, quella di Olney in Buckinghamshire

La versione italiana del pancake

I pancake hanno conquistato il cuore degli italiani, come evidenziato da una ricerca commissionata da Mulino Bianco e condotta da Doxa, la versatilità del prodotto è stata apprezzata dal 41% dei partecipanti, poiché consente di realizzare diverse ricette utilizzando ingredienti tipici della tradizione italiana. Altri elementi importanti sono la bontà (30%) e la praticità nel reperimento nei supermercati (26%), che rende il consumo dei pancake immediato.

La ricerca ha rivelato che il divertimento e l'allegrìa nella preparazione (22%) e la voglia di sperimentare (18%) sono anch'essi fattori che influenzano la popolarità dei pancake in Italia. Tra i consumatori affezionati, il 60% è abituato a scaldarli, mentre il 40% li consuma così come sono, senza aggiunte particolari.

Abbiamo aggiunto un tocco di "Italian style". La versione prevalente è quella dolce, guarnita con creme spalmabili al cioccolato o alla nocciola e frutta. Il 74% degli italiani considera il pancake un alimento dolce, e il 47% preferisce accompagnarlo con crema spalmabile alle nocciole, seguita da marmellata (40%), miele (26%) e frutta fresca (24%). Nonostante la tradizione americana suggerisca l'abbinamento con sciroppo d'acero e bacon, in Italia prevalgono gli abbinamenti dolci.

Pancake all'italiana con crema spalmabile e frutta fresca

Non solo il gusto, ma anche l'aspetto estetico è importante per gli italiani, con il 27% che ama giocare con le guarnizioni per creare piatti belli. Le donne sono più propense a sperimentare e acquistare pancake con maggiore frequenza rispetto agli uomini, apprezzandone la versatilità e la possibilità di realizzare diverse ricette.

Sempre più importante è preparare ricette bilanciate per preservare la salute, suggerendo di evitare esagerazioni nei grassi, zuccheri aggiunti ed eccesso di calorie. Si fa menzione dei pancake fitness, pancake light e pancake proteici come opportuna rivisitazione salutista dei tradizionali pancakes nordamericani. Queste versioni, fatte con ingredienti giusti, offrono golosità sazianti e a basso apporto calorico, contribuendo a iniziare bene la giornata nella convivialità domestica rinnovata. La duttilità nelle guarnizioni, che supera il tradizionale distinguo dolce/salato, è vista come un elemento di modernità e attualità del pancake.

Pancake, qualche ricetta da preparare in casa

In occasione del Pancake Day, Italia a Tavola propone le due ricette tradizionali da preparare in casa: