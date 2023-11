Pancake alla zucca con petto di tacchino, castagne e radicchio

Pancake alla zucca con petto di tacchino, castagne e radicchio.

Thanksgiving all’italiana: una ricetta italo-americana realizzata da una collaborazione tra gli chef di Citterio e la food stylist Chiara Pallotti per celebrare il giorno del Ringraziamento.

Ingredienti per 4 persone:

160 g di purea di zucca cotta al forno

2 uova

50 g di Parmigiano Reggiano

80 g di farina

150 g di latte

un pizzico di sale e pepe

un cucchiaino di lievito per torte salate

una noce di burro

2 cespi di radicchio

100 g di castagne bollite

qualche ago di rosmarino

2 confezioni di petto di tacchino Sofficette Citterio 80g

panna acida

una pannocchia grigliata

Preparazione

Per i pancakes alla zucca cuocere la zucca al forno per 20 minuti per ottenere 80 g di purea di zucca, poi fare raffreddare completamente. In una ciotola mescolare la purea di zucca insieme alla farina, alle uova, al parmigiano, al latte e al lievito e aggiustare di sale e pepe. Ungere una padellina antiaderente con un velo di burro, mettere qualche cucchiaio di composto e fare cuocere a fiamma media per qualche minuto, quindi rigirare e terminare la cottura. Continuare fino a ottenere circa 10/12 pancakes.

Successivamente lavare il radicchio e tagliarlo a dadini. Spadellarlo con un goccio di olio evo, salare e pepare. Aggiungere quindi anche le castagne spezzettate, profumare con del rosmarino e continuare la cottura per cinque minuti.

Impiattare i pancakes adagiandovi sopra il radicchio e le castagne spadellati, qualche fetta di petto di tacchino e servire, se piace, con della panna acida e una pannocchia grigliata.

Gustare subito ancora tiepido.

