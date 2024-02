Fai esplodere il gusto a modo tuo con i nuovi snack di SALOMON FoodWorld®

Questa è la parola d'ordine che SALOMON FoodWorld® annuncia per il 2024! Fine della monotonia e dei tradizionali menu: con le innovazioni di quest'anno, SALOMON FoodWorld® , lo specialista del foodservice dichiara la sua posizione a favore della creatività e dell'anarchia per gli snack.

Un appello a tutti i ristoratori per una nuova cultura culinaria divertente: fai esplodere il gusto e fallo a modo tuo! Perché gli ospiti cercano creazioni uniche, audaci e esperienze sensoriali esplosive.

SALOMON FoodWorld® : provocatori, ribelli e radicalmente diversi

Il Trend Monitoring di SALOMON FoodWorld® mostra quattro tendenze chiare per il foodservice: gli ospiti desiderano più varietà, più coraggio e nuove esperienze di gusto. Le cucine internazionali sono in cima alle classifiche, così come la cucina vegetariana e quella di pollo. E soprattutto: Il salutismo incontra l’indulgenza creando un equilibrio creativo.

Gli ospiti vogliono avventura nel piatto? La ottengono! Con SALOMON FoodWorld® , la realizzazione di questi desideri, anche in tempi di carenza di personale, non è un problema: abbiamo una soluzione per ogni ristorante, per ogni ospite e per ogni tipo di proteina. Anche le piccole attività possono servire sapori fantastici con un look artigianale.

Tajine Bites - La magia del Marocco

Sia come antipasto con una salsa allo yogurt e menta, che come punto focale nella bowl: questi bocconcini fruttati e saporiti portano in Oriente con ogni morso. Tenere lenticchie, frutta secca e spezie orientali in una panatura croccante con cumino nero assicurano un sapore autentico. Vegano, croccante, fruttato diverso!

Chili Lime Chik'n® Bites - Il gusto del Sud America

Qui, il petto di pollo allevato naturalmente al 100% incontra il peperoncino e il lime creando un incontro infuocato con il temperamento peruviano! Lo snack croccante e fresco sembra fatto in casa e ispira a combinazioni creative anche al di fuori del finger food: ad esempio, come ripieno di Chik'n® fresco e piccante in un wrap.

Boneless Chik'n® Wings - Felici senza ossa

L'esperienza pura delle ali ora è disponibile anche senza ossa: petto di pollo tenero, succoso al 100% e allevato naturalmente, con una nota caratteristica di barbecue ed una panatura croccante. Con questa alternativa alle ali, gli ospiti possono ora scegliere tra due opzioni di snack di tendenza: carne magra senza ossa o succose ali con osso, a seconda dei gusti! I nostri consigli per l'upgrade: arricchire con una glassa personalizzata o una maionese al lime rinfrescante, o come alternativa in un panino.

Niente borghesi, meglio gli stecchi di SALOMON FoodWorld®

Anche i nuovi stick sono gli alimenti perfetti per antipasti o eventi. Gli stick sono sempre i preferiti e attirano l'attenzione: sul buffet, come aggiunta alla bowl di insalata, piccola attenzione dalla cucina o come spuntino veloce in piedi.

Veggie Stick Piselli Menta - Lolli Punk verde

Con il trucco dello stick si rende più divertente il consumo di verdure: piselli e menta avvolgono quinoa, riso integrale e grano saraceno intorno al bastoncino Impanati con croccanti pops di grano, sono un vero successo. 100% vegano, croccante sicuramente amato da tutti!

Veggie Stick Curry Masala - Divertimento esotico per gli snack

Una composizione speziata all'indiana di ceci, patate dolci e carote, avvolta in una panatura croccante con semi di lino e cumino nero. Questo è il gusto del top seller 100% vegano con un look delizioso e allegro. E tutti lo sceglieranno.

Chik’n® Stick Green Tikka - Gusto e aspetto indiani

Saziate la fame, l'ansia di viaggiare e la voglia di nuove esperienze di gusto: erbe verdi dell'India su uno stick di filetto di pollo marinato in salsa piccante. Così si serve l’ autentico gusto indiano o in modo veloce, semplice e con effetto wow.

Chik’n® Stick Nashville Smoked - Atmosfera country con stile

Attrarre gli ospiti con segnali di fumo: vero sapore affumicato che si abbina perfettamente alle coscette di pollo tenere e burrose. Profumato e leggermente piccante, offre un'esperienza gustativa armoniosa, perfetta per il buffet: la coscia di pollo rimane succosa e saporita a lungo dopo la cottura!

Rendilo diverso, rendilo tuo, rendilo punk!

