Molino Dallagiovanna, due novità per la linea Uniqua e tante iniziative per il 2024

Molino Dallagiovanna si è presentato a Sigep 2024 con tante novità ed eventi che hanno visto grandi maestri esibirsi sul Palco del Gusto in creazioni di dolci, pane, pasta e pizza.

In primo piano il lancio di due nuove referenze, che vanno ad arricchire la gamma di oltre 450 tipologie di farine già disponibili per i professionisti dell'arte bianca. Uniqua, la gamma di farine multiuso di Molino Dallagiovanna, si amplia con Uniqua Magenta e Uniqua Arancio, entrambe di tipo 2, quindi con una componente di crusca maggiore rispetto alle altre tipologie. Le due nuove referenze vanno ad aggiungersi alle farine di tipo 1 Blu, Gialla, Bianca, la più debole, alla Rossa 100% integrale e alla Verde Tritordeum, cereale innovativo, incrocio naturale tra orzo selvatico e grano duro.

Uniqua: le varianti Magenta e Arancio per eccellenti creazioni di lievitati

Uniqua Magenta è la farina con maggiore forza, ideale per biga e lievito madre, pizze e focacce a lunga lievitazione, come panettone, colomba, brioche e croissant. Si tratta di un prodotto ricco di parte cruscale, ma comunque molto estensibile, che permette di avere un prodotto scioglievole al palato, gustoso e dalle elevate performance.

Uniqua Arancio e Uniqua Magenta

Uniqua Arancio di forza medio debole si utilizza invece per le lavorazioni dirette, grissini, cracker, pizze e focacce a lievitazione veloce, per frolle, pan di Spagna, plum cake e biscotti nella pasticceria. È ideale anche per tutti i tipi di pane a metodo diretto e per la pasta fresca. La gamma Uniqua si arricchisce anche di nuovi formati. Insieme ai 25 kg e al chilo, tutte le referenze Uniqua sono ora disponibili anche in confezioni da 10 kg, più pratiche e facili da gestire e stoccare.

Molino Dallagiovanna, a Sigep i grandi maestri animano il Palco del Gusto

Tanti i grandi maestri che nell’arco dei cinque giorni di Sigep si sono avvicendati sul Palco del Gusto con le loro masterclass dedicate a dolci, pane, pasta e pizza. Il dolce è stato protagonista dell’appuntamento con il maestro Giuseppe Amato e il suo “Inizio con la scarpetta” e del maestro Leonardo Di Carlo che ha presentato “La Colomba golosa”. I maestri Gino e Valeria Fabbri hanno interpretato “Una sfoglia tonda così: la gallette de moi!”, incontro dedicato alla colazione all’italiana, anche con la partecipazione di Giacomo Pini, mentre il maestro Denis Dianin ha presentato “Una frolla Uniqua”, realizzata con la farina Uniqua Arancio.

Giacomo Pini, Sabrina Dallagiovanna, Gino e Valeria Fabbri

L’evento è stato anche l’occasione per presentare un nuovo format dedicato proprio alla valorizzazione della frolla, sviluppato con Giulia Golino, docente di Social Media, che li vedrà impegnati nel corso dell’anno. Il maestro Salvatore Tortora e il gelatiere Stefano Ferrara hanno presentato il nuovo format “Panettone e gelato: 365 giorni di dolcezza”. Luca Rubicondo, vincitore della Pastry Bit Competition, ha tenuto due diverse dimostrazioni, “Sweet Wudy” e “Vol au Vent 2.0”. Per le sue ricette Luca ha impiegato la nuova Uniqua Magenta.

Leonardo Di Carlo

Tra gli eventi dedicati alla pizza quello di Luca Valle, vincitore della seconda edizione di Pizza Bit Competition e del titolo di “Dallagiovanna Pizza Ambassador 2024”. Insieme a Gianluca Piersanti, tra i finalisti della competizione, ha presentato “A24 Il percorso del gusto”, demo dedicata alla teglia romana. Andrea Clementi, vincitore della prima edizione di Pizza Bit Competition e oggi tecnico Molino Dallagiovanna ha presentato “La pizza di una volta, oggi” con Uniqua Magenta.

Antonio e Luigi Fusco insieme a Ciro Coppola in rappresentanza dell’Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), hanno parlato di pizza napoletana con “A tutta Napoli”. Dedicata alla pasta la demo “Quattro mani per un tortello” dello chef e noto volto televisivo Daniele Persegani e del maestro pastaio Walter Zanoni, mentre al pane ha pensato il tecnico Nico Carlucci con una dimostrazione dal titolo “Orange-burger”, realizzato con la nuova Uniqua Arancio.

Iginio Massari

A coordinare gli appuntamenti sul palco sono stati i tecnici del Molino: Andrea Clementi, Fabio Del Sorbo, Gianluca Ferrari, Mattia Masala, Salvatore Polo e Giovanni Spera.

Un 2024 ricco di appuntamenti per Molino Dellagiovanna

Sigep è stata anche l’occasione per presentare insieme al Maestro Iginio Massari e a Giacomo Pini, consulente marketing e docente Cast Alimenti, la nuova edizione di Meet Massari Revolution Il tour di quest’anno, dedicato al Panettone, sarà sempre più internazionale con una tappa in Giappone il 29 febbraio e in Francia il 23 settembre. In Italia è previsto un unico grande appuntamento a Milano il 10 marzo in occasione di Identità Golose.

Lo stand di Molino Dallagiovanna a Sigep

Sempre a Sigep è stata annunciata la seconda edizione di Pastry Bit Competition, la gara rivolta ai professionisti della pasticceria, promossa da Molino Dallagiovanna e dal maestro Leonardo Di Carlo, pioniere della Pasticceria Scientifica, con Gambero Rosso in qualità di media partner. Le iscrizioni si sono aperte il 20 gennaio e si chiuderanno il 31 marzo 2024.

Concluso Sigep, gli impegni di Molino Dallagiovanna proseguono. Il 30 gennaio in Campania la prima gara regionale della terza edizione di Pizza Bit Competition, sempre in partnership con Gambero Rosso.

Tutte le demo che si sono tenute sul Palco del Gusto nel corso di Sigep 2024 possono essere riviste sulla pagina Facebook. Le ricette invece sono disponibili sul sito www.dallagiovanna.it

