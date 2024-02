Il Prosciutto di Carpegna Dop porta la tradizione salumiera centenaria nel futuro

Anche nel 2024 il Consorzio del Prosciutto di Carpegna Dop prosegue il lavoro di tutela e valorizzazione del prelibato prosciutto marchigiano consolidando la presenza sul mercato come uno dei protagonisti della salumeria italiana.

La produzione del Prosciutto di Carpegna Dop nel 2023 è pari a oltre 880mila kg per un fatturato di 15 milioni di euro, mentre i principali canali di vendita rimangono la Gdo (85,4%) e il Normal trade, con sempre maggiore attenzione anche per la ristorazione.

I successi delle vendite sono stati determinati anche dall’acquisizione di nuovi clienti in Italia e all’estero, confermando che le qualità uniche del Carpegna Dop sono apprezzate anche fuori dallo stivale tanto da registrare un aumento delle esportazioni del 6,3% sul fatturato totale.

Consorzio Prosciutto di Carpegna Dop, le prospettive per il 2024

Lo scenario di mercato attuale mostra alcune contrazioni e prospetta un 2024 difficile dal punto di vista commerciale, in questo contesto il Consorzio sfrutta l’opportunità di rafforzare la propria identità, fondata sulla qualità distintiva del Prosciutto di Carpegna Dop, e grazie a questo è in grado di attuare delle strategie che promettano risultati positivi, mantenendo una prospettiva ottimistica per il futuro.

Il Consorzio, quindi, continua a puntare sul valore qualitativo del suo prodotto e prevede di incrementare la produzione nel corso del 2024 per rispondere alla crescente domanda proveniente dalla Gdo, dai dettaglianti tradizionali e dal settore della ristorazione.

Consorzio Prosciutto di Carpegna Dop, le strategie di comunicazione

Dietro alla sempre maggiore popolarità del Carpegna Dop c’è una serie di attività strategiche rivolte alla promozione del prosciutto che hanno contribuito al raggiungimento dei risultati positivi sul mercato.

Nel 2023 è proseguita la campagna “Puri si nasce, soffici si diventa” declinata in adv su carta stampata e online, sulle principali emittenti radiofoniche nazionali, sono state allacciate collaborazioni con nuovi chef, puntando molto sui giovani per la creazione di ricette ed abbinamenti con il Carpegna Dop, non ultimo l’incoming con la stampa per visitare il prosciuttificio che lo produce.

La qualità del Prosciutto di Carpegna Dop

Ma cosa rende così unico il Prosciutto di Carpegna Dop?? Lo porta nel nome, Carpegna, il luogo. Il territorio d'origine si trova tra le colline del Montefeltro, un affascinante panorama marchigiano che beneficia dell'aria asciutta e salmastra proveniente dall'Adriatico, creando un microclima straordinariamente puro, tanto da ottenere il riconoscimento di Bandiera Trasparente (riconoscimento rivolto alle località dell’entroterra che si distinguono per la purezza, la salubrità e la qualità dell’aria)

La geografia non è solo il fondamento, ma anche l'inizio del processo produttivo, poiché delimita l'area di provenienza della materia prima, circoscritta a soli tre regioni: Lombardia, Emilia Romagna e Marche. Il Prosciutto di Carpegna Dop può essere prodotto esclusivamente utilizzando la razza suina italiana conosciuta come “pesante padano” o “suino pesante”.

Il Prosciutto di Carpegna Dop, un prodotto quindi che incarna l'eccellenza della secolare tradizione salumiera italiana, ancor oggi portatore di un ricco patrimonio di gusto, profumo e sofficità uniche, proprio come l'unico prosciuttificio in cui viene meticolosamente lavorato.

