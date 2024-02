Il Marubino sarà il grande protagonista al Bontà di Cremona

Si svolgerà negli spazi di CremonaFiere a Cremona, dal 24 al 26 febbraio, il Bontà, il salone delle eccellenze enogastronomiche Made in Italy che quest’anno arriva alla diciannovesima edizione.

Marubino, una pasta ripiena da servire asciutta o in brodo, icona della tradizione gastronomica di Cremona

Marubino e non solo: le novità 2024 del Bontà

Grande protagonista della nuova edizione sarà il Marubino, una pasta ripiena da servire asciutta o in brodo, icona della tradizione gastronomica di Cremona e del suo territorio. Tanti gli appuntamenti dedicati a questa eccellenza come degustazioni, showcooking e incontri culturali per conoscerne la storia e i segreti per una perfetta realizzazione.

Grande protagonista della nuova edizione del Bontà sarà il Marubino

Per la prima volta il Bontà si espande grazie alla collaborazione con Gusto DiVino, il mercato dei vini con un’area interamente dedicata agli amanti del vino, sommelier e operatori del settore dove poter degustare, scoprire e acquistare direttamente dal produttore svariate tipologie di vini provenienti da tutta Italia.

Bontà, la Champions League della pasta ripiena in brodo

Otto sfogline provenienti da diverse province si sfideranno a suon di matterello realizzando la loro versione migliore di pasta ripiena. A sfidarsi, in questa Champions League, saranno le province di Piacenza con gli anolini, Cremona con i marubini, Mantova con gli agnolini, Parma con gli anolini, Reggio Emilia con i cappelletti, Bologna con i tortellini e Ferrara con i cappelletti. La competizione ad eliminazione diretta vedrà come arbitri una giuria di esperti che voteranno la migliore pasta ripiena fino a decretare la vincitrice.

Tra le novità, la Champions League della pasta ripiena e il passaporto del marubino

Lunedì 26 febbraio inoltre si concluderà il percorso gastronomico del cammino del marubino, l’iniziativa che ha coinvolto 24 ristoranti della provincia di Cremona partito a metà gennaio. Verranno consegnate le compostele del pellegrino a tutti coloro che avranno collezionato almeno 10 timbri sul passaporto del marubino oltre agli attestati di partecipazione ai 24 ristoranti cremonesi che hanno aderito all’iniziativa con la premiazione del Miglior Marubino.

Gli appuntamenti al Bontà

Tre giorni di eventi, presentazioni e assaggi dove conoscere nuove realtà e riscoprire le tradizioni enogastronomiche grazie alla presenza delle migliori produzioni artigianali ma anche attrezzature da cucina dai forni alla coltelleria, ma anche pentole e robot, passando per arredi e abbigliamento adatto per diventare uno Chef perfetto. La manifestazione sarà visitabile sabato 24 (dalle 10.00 alle 22.00), domenica 25 (dalle 10.00 alle 20.00) e lunedì 26 (dalle 10.00 alle 18.00).