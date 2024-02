Refresco porta le sue acque "in mostra" a Beer&Food Attraction

Refresco Italia ha partecipato al Beer&Food Attraction 2024 di Rimini, presentando l'esclusivo stand “Acque in Mostra”. L'azienda ha messo in evidenza i suoi principali brand di acqua minerale, tra cui Mood, Valverde, Recoaro e S.Antonio, insieme al servizio di consegna a domicilio Acquando.

Le novità di Refresco Italia al Beer&Food Attraction

Le novità di Refresco Italia a Beer&Food Attraction

In occasione della fiera, Refresco Italia ha presentato la nuova campagna pubblicitaria di Mood per il 2024, rivolta al target B2b, con una particolare attenzione all'area geografica di Milano. Lo stand è stato caratterizzato da due lati principali:

Sul primo lato, 3 totem sono stati dedicati ai marchi principali dell'azienda: Valverde, Mood e Recoaro. I totem hanno presentato foto retroilluminate dei prodotti con immagini, come la bottiglia Vanity di Recoaro in primo piano, sottolineando la presenza del prodotto sui tavoli dei migliori ristoranti italiani; e sono stati caratterizzati da nicchie illuminate con le bottiglie e testi che raccontano l'essenza del brand, creando un'atmosfera simile a una mostra.

Recoaro Vanity 1/3 Recoaro Cool 2/3 Recoaro Eco 3/3 Previous Next

«Per Recoaro - racconta Cinzia Allocca, responsabile clienti speciali del gruppo Refresco - abbiamo utilizzato un'immagine speciale: la bottiglia Vanity con l'Italia vista dallo spazio. Questo vuole essere un omaggio alla storicità di un brand nazionale qual è Recoaro. Naturalmente della famiglia Recoaro non fa parte soltanto Vanity, che è la nostra acqua in vetro dedicata all'horeca, ma anche Cool, l'acqua in pet sempre dedicata all'horeca, con uno stile urban e sofisticato. Per chi non ama invece la plastica ma non vuole rinunciare allo stile, abbiamo la nostra lattina Eco»

Il marchio Mood è stato protagonista del primo soggetto della campagna pubblicitaria sulla stampa specializzata e come racconta Cinza Allocca «Abbiamo scelto un'immagine che comunica stile, personalità e voglia di distinguersi. Mood è la stillwater per eccellenza, è l'acqua in plastica, dal design accattivante e minimal che incorpora però la bellezza, l'eleganza e la consistenza del vetro. A Mood sono legati due progetti importanti, uno di sostenibilità sociale di cui la bottiglia stessa si fa portavoce e che è possibile scoprire inquadrando il Qr code in etichetta e un altro di sostenibilità ambientale, infatti, la bottiglia Mood 100 è in plastica 100% riciclata»

Mood

Per Valverde è stata scelta un’immagine che esprime tutta la sua eleganza: con la sua bottiglia dal design essenziale e la sua purezza unica incontra ogni mise en place. «In questo caso abbiamo utilizzato un'immagine che comunica preziosità, purezza, eleganza e unicità, perché Valverde, con la sua etichetta in cinque colori, è l'unica acqua in Italia ad incarnare il concetto del dressed table nel formato da 75 cl. La bottiglia è realizzata da Matteo Thun ed è un'acqua solo in vetro. Questa una scelta di qualità, ma anche di estremo rispetto nei confronti dell'ambiente. Solo per darvi qualche numero considerate che il business model di Valverde , per il 97% rientra nel sistema del vuoto a rendere.»

Cinzia Allocca con la linea Valverde

Ma non finisce qui - conclude Allocca - la novità 2024 di Refresco Italia è un “cooming soon” perché ancora in fase di realizzazione, arriverà nei prossimi mesi. Però possiamo rivelare qualche dettaglio: riguarda il brand Valverde. Valverde avrà una nuova bottiglia e diventerà ancora più grande nel formato, farà un ulteriore passo verso la sostenibilità rinunciando alla sua classica etichetta. Che cosa sostituirà l'etichetta di Valverde? Come sarà sostituita all'etichetta di Valverde o quale sarà? Aspettate solo qualche mese per scoprirlo!»

L'altro lato dello stand, composto da una parete continua, è stato dedicato alle novità in fase di sviluppo, rappresentate come profili di bottiglie disegnati su un foglio. I tratti sono stati delineati con neon posti accanto agli ingressi Al centro, un ledwall ha mostrato un video istituzionale dell'azienda e alcune delle sponsorizzazioni del Gruppo. Ci sono state anche aree riservate per acqua S.Antonio e Acquando, con spazi dedicati agli incontri commerciali.

Lo stand si è distinto per il contrasto tra i colori scuri, l'illuminazione a neon e il pavimento lucido, creando un'atmosfera elegante e di grande impatto. La presenza di Refresco Italia a Beer&Food Attraction 2024 ha mirato a sottolineare l'unicità delle sue acque minerali, ciascuna legata alla natura e al luogo d'origine.

Refresco Italia

Via alla Fonte 13 - 22071 Caslino al Piano (Co)

Tel 031 886111