Gobino, una tavoletta di cioccolato speciale per i 60 anni di attività

Una storia di cioccolato racchiusa nel cioccolato. Per i 60 anni Gobino, attività artigiana nata a Torino nel 1964 con Giuseppe, proseguita nel 1987 con Guido e dal 2021 con Pietro, terza generazione della famiglia, racconta la sua storia con una particolare tavoletta, divisa in tre parti che compongono il logo e riunisce tre ricette inedite: “Guido”, fondente racchiuso in un guscio di extra bitter blend 63%; la “G” centrale al cioccolato fondente, con cacao Criollo del Guatemala, e “Obino”, un guscio di cioccolato al latte che racchiude un morbido ripieno alla nocciola aromatizzato al caffè.

La tavoletta celebrativa per i 60 anni Gobino

Tante iniziative per i 60 anni di Gobino

Il 2024 è legato a tante iniziative, tutte orientate al mondo dei giovani. Ad ottobre dello scorso anno hanno lanciato il bando culturale GugArt³ per selezionare nove artisti under 35 per le categorie Arti Visive, Musica e Scrittura che prenderanno parte al progetto “Residenze d’Arte” nella sede produttiva dell’azienda in via Cagliari. I lavori verranno selezionati da una giuria composta da Marinella Senatore per la categoria delle Arti Visive, Damir Ivic per la musica e Nicola Lagioia per la Scrittura. Dal 26 febbraio al 1° marzo i giovani talenti selezionati prenderanno parte alle Residenze e vivranno a diretto contatto con i suoni, i profumi, le storie dei dipendenti che vivono la fabbrica. Un campo esperienziale con tanti stimoli per offrire l’ispirazione agli artisti di realizzare le loro opere che verranno presentate e condivise in occasione di manifestazioni culturali della città.

Gobino, attività artigiana nata a Torino nel 1964

I principali appuntamenti saranno il 30 aprile 2024 con la musica in un concerto aperto al pubblico. Maggio 2024 - Salone off - Salone internazionale del libro - scrittura i giovani scrittori presenteranno i loro lavori guidati da un moderatore d’eccezione in dialogo con Guido e Pietro Gobino. Novembre 2024 - Torino Art Week - Arti Visive sarà allestita una mostra con le opere dei tre artisti in gara e avrà luogo l’evento finale di premiazione dei vincitori per ognuna delle tre categorie Musica, Scrittura e Arti Visive. A settembre sarà lanciata la nuova collezione, interpretata dal giovane Pietro dal design rinnovato e dagli inediti accostamenti con nuove origini di cacao, molto particolari.