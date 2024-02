Plose, una gamma completa di analcolici di qualità per l'Horeca

Fonte Plose ha entusiasmato il pubblico presso Beer&Food Attraction con le sue ultime proposte innovative che si distinguono per arricchire l'esperienza dell'aperitivo senza alcol, offrendo praticità per i bar e un piacere totale per i clienti.

La linea Bio Plose

Presentando il meglio dei classici cocktail in una versione analcolica, Fonte Plose ha conquistato il palato dei visitatori. La partecipazione di Fonte Plose alla fiera di Rimini ha contribuito a dimostrare come l'innovazione e il gusto si uniscano per creare un'offerta irresistibile per gli amanti dell'aperitivo senza alcol.

Come racconta Giulia Wagner, Responsabile comunicazione di Plose «L'anno scorso abbiamo lanciato diversi prodotti nelle varie linee Alpex e Bio Plose, con un rinnovo di formato nei nostri tè freddi bio, la nostra Cola e Cola Alpex e i nostri aperitivi analcolici. Quest'anno a Beer & Food Attraction abbiamo presentato questa categoria di prodotto al nostro pubblico. In fiera sono presenti i distributori con cui lavoriamo quotidianamente e i clienti, dal bar, all'hotel, al ristorante e che sono vediamo sempre più interessati a prodotti di alta qualità e ad avere un partner come fonte Plose, che può offrire una gamma completa di prodotti beverage.»

Giulia Wagner

«Per quanto l'aperitivo senza alcol, le nostre tre referenze sono Spritz, Ugo e G&T. Sono dei drink, quindi di facile esecuzione, e questo permette a tanti operatori del settore di proporre un analcolico buono, di gusto originale e prodotto da un'azienda di qualità. Questo segmento ci sta dando tanta soddisfazione, quindi continuiamo a monitorare la tendenza del no/low-alcool che effettivamente, come dicevano le previsioni, è in crescita.»

Fonte Plose Spa

via Julius Durst 12 - 39042 Bressanone (Bz)

Tel 0472 836461