Emmentaler ti fa vivere un'esperienza da vero casaro svizzero

Emmentaler svizzero Dop, il formaggio svizzero più conosciuto al mondo, da sempre sinonimo di tradizione e artigianalità, continua a confrontarsi con uno scenario sempre più interattivo, proponendo una call to action davvero particolare: “Un mese da casaro” (qui il link con tutti i dettagli).

"Un mese da casaro", il nuovo contest di Emmentaler

Emmentaler, un casaro senza paura per staccare dalla routine

La cronaca racconta di una necessità, comune a moltissimi, di allontanarsi dalle città, di staccare con la routine, talvolta persino del desiderio di cambiare vita completamente. Emmentaler ascolta questa richiesta e chiama a raccolta i consumatori, per trovare chi, tra tutti coloro che si candideranno, abbia i requisiti per essere “Casaro per un mese”, cambiare vita per un po' e guadagnare 10.000 euro. L'obiettivo è quello di coinvolgere chi non abbia paura di mettersi in gioco e lanciarsi alla scoperta di nuove esperienze.

Ieri, 26 febbraio, parte la campagna recruiting, volta alla ricerca dell'“aspirante casaro”, una persona pronta a scoprire e a raccontare tutti i segreti di Emmentaler svizzero Dop vivendo per un mese la quotidianità di un casaro svizzero, partendo dal cuore della Valle dell'Emme fino a raggiungere il Käserei Engelburg, cooperativa fondata oltre 120 anni fa, che giornalmente produce Emmentaler svizzero DOP con il latte che arriva esclusivamente dai villaggi vicini al caseificio.

Casaro e testimone diretto del mondo Emmentaler

Lo scopo principale di questa attività, che impegnerà il futuro casaro per un mese, è quello di avvicinarlo e renderlo testimone diretto del mondo Emmentaler svizzero Dop e condividere la sua esperienza anche con il pubblico.

Sarà un vero e proprio diario quotidiano quello che verrà raccontato in prima persona sulla piattaforma TikTok dall'aspirante casaro, sul profilo Live Like a Casaro con la creazione di contenuti con i quali condividerà i momenti principali e le impressioni di chi li vivrà in presa diretta, ma anche la tradizione e l'esperienza dei maestri casari e quei principi che ispirano uno dei brand svizzeri più iconici: la qualità, l'attenzione al benessere degli animali, l'artigianalità, la trasparenza dei processi e della supply chain. Valori racchiusi in ogni singola fetta di Emmentaler svizzero Dop.

Un casaro per condividere i valori che ispirano Emmentaler

«Continuiamo a condividere i principi e i valori che ogni giorno ci ispirano ma, questa volta, abbiamo deciso di scegliere una persona che, attraverso l'esperienza coi nostri mastri casari, potesse diventare gli occhi del nostro pubblico e del nostro target», dice Giovanna Frova, country manager Switzerland cheese marketing.

«I giovani - prosegue - sono sempre più alla ricerca di esperienze autentiche e sempre più chiedono trasparenza e coerenza rispetto ai valori che ispirano i prodotti da loro consumati quotidianamente. È proprio per questo motivo che oggi lanciamo il recruiting di “Un mese da casaro” e per lo stesso motivo cerchiamo una persona che per quel mese viva, veda e respiri ciò che accade nei caseifici della valle dell'Emme e dei cantoni vicini e lo condivida con il pubblico».

Come diventare un casaro Emmentaler

Il recruiting avverrà tramite diverse modalità e attivazioni media online e offline sulla città di Milano, volte a raggiungere un pubblico di partecipanti che sia il più ampio possibile. Si partirà con un'attività di domination di quelle aree della città con maggiore traffico, come quella di piazza Gae Aulenti, per proseguire con l'installazione dei pannelli retroilluminati della stazione di Porta Garibaldi.

La campagna sarà presente sulla stampa cartacea e digitale a avrà un'attività dedicata su Radio Dj, in onda dal 4 all'8 marzo su Pinocchio, Andy&Mike e Say Waaad. Tutti i potenziali casari troveranno il link per l'iscrizione nella bio del profilo Instagram @emmentaler_italia, sulle stories e anche sul portale LinkedIn, dove sarà possibile fare direttamente l'application.

Per accedere alla selezione, è necessario essere maggiorenni, avere la possibilità di vivere per un mese fuori dall'Italia, saper parlare l'inglese o il tedesco, avere una buona capacità di storytelling e saper realizzare dei video per i social network. Il processo di recruiting prevede la registrazione di due video brevi sulla piattaforma unmesedacasaro.com, dove parlare di se stessi e del proprio legame con Emmentaler svizzero Dop.

La vita del casaro di Emmentaler

Il fortunato vincitore, scelto da una giuria composta dal brand e dai mastri casari, partirà per “Un mese da casaro” il prossimo 22 di aprile. La prima tappa sarà Berna, dove si incontrerà con Dyonis Eberle, sua guida in questa avventura. I due saranno insieme ad Affoltern dove, immersi nella natura incontaminata della valle dell'Emme, scopriranno la storia di Emmentaler svizzero Dop al caseificio dimostrativo Emmentaler Schaukäserei. Da qui si sposteranno alla volta di Engelburg, per iniziare l'esperienza quotidiana con i casari che lavorano ogni giorno con Dyonis. Il caseificio è situato nel cantone di Sangallo, anch'esso luogo di produzione di Emmentaler svizzero DOP secondo il capitolato che annovera i cantoni di Argovia, Glarona, Lucerna, Svitto, Soletta, San Gallo, Turgovia, Zugo e Zurigo, nonché in parti del Canton Friburgo.

L'ultima tappa di questo viaggio vedrà l'aspirante casaro ospite della famiglia Meier che gestisce il caseificio Hüpfenboden, a Trubschachen. Qui affiancherà Minu e la sua famiglia nella produzione del formaggio e nelle loro attività quotidiane. L'idea creativa e la direzione del progetto è ancora una volta di CHILD the Agency, l'agenzia creativa che ha sviluppato anche Share a Piece of You, la campagna di comunicazione internazionale di Emmentaler svizzero Dop rivolta ai Millennials.

Per partecipare al recruiting di clicca al seguente link.