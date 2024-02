Il gusto (e la qualità) del pollo di una volta? Prova quello delle Langhe

La Ora Società agricola Srl di Cherasco (Cuneo) taglia il traguardo di un fatturato 2013 di 134 milioni di euro, forte di oltre 500 collaboratori e di un pollo di Langa destinato a essere sempre più prodotto distintivo di un territorio. A guidare la realtà piemontese con oltre 50 anni di attività è un'attenzione alla filiera e al lavoro con 150 aziende agricole del Piemonte, per una produzione di 20 milioni di polli all'anno.

Il pollo delle Langhe

Risultati capaci di rendere la società un'eccellenza italiana nel settore avicolo. Gli investimenti continui e il miglioramento costante dei metodi di produzione e controllo hanno portato a una vasta gamma di prodotti, che si possono trovare in tutta Italia grazie ad accordi con i migliori gruppi della Gdo e dell'Horeca.

Alla scoperta del pollo dalle Langhe

Il pollo delle Langhe è il simbolo più recente di questa ricerca per l'alta qualità: un prodotto delle colline patrimonio Unesco, allevato senza uso di antibiotici e alimentato con cereali provenienti da aziende agricole piemontesi. «La nostra azienda ha sviluppato sempre più la produzione di filiera, con l'allevamento dei riproduttori, che giornalmente producono uova da cui nascono pulcini, allevati sul territorio - precisa Umberto Simoni, presidente di Ora Società Agricola - Il forte legame col territorio ha portato infatti alla creazione di aziende agricole di piccole dimensioni, che producono un pollo a lento accrescimento, rustico e vivace, dal piumaggio multicolore. Agli animali sono garantiti elevati livelli di benessere, come la libertà di movimento».

Le caratteristiche del Pollo dalle Langhe

In questo contesto è nato anche il Pollo dalle Langhe, dal colore paglierino e con caratteristiche organolettiche che ricordano il pollo di una volta. «Abbiamo curato il progetto di questo nuovo prodotto nei minimi dettagli e la richiesta da parte del consumatore finale è in continuo aumento. Siamo orgogliosi di aver portato sulle tavole un prodotto sano, controllato e di qualità, cresciuto nella nostra terra», sottolinea Franco Ambrogio, responsabile commerciale.

Da sinistra: Aldo Barale ad di Ora, Umberto Simoni, presidente, e Franco Ambrogio, responsabile commerciale

L'avventura della Ora agricola ebbe inizio nel 1971 dal fondatore Giancarlo Simoni. Da allora tanti cambiamenti e investimenti hanno portato alla realtà odierna. La continua crescita è forte anche del recente rinnovo del contratto aziendale e di continui investimenti in tecnologia e innovazione, per un'azienda integrata nel tessuto urbano e sociale. «La prima ricchezza della nostra azienda sono i lavoratori - conclude Aldo Barale, amministratore delegato Ora - Allevatori, lavoratori e tutti gli attori della filiera sono parte di un risultato importante, raggiunto in pochi anni, che si ottiene solo remando tutti nella stessa direzione».