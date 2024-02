Per il secondo anno consecutivo, AB Mauri ha presentato alla 45esima edizione di Sigep a Rimini, un importante programma di eventi straordinari, presso il proprio stand, unendo innovazione, sostenibilità ed esperienze culinarie indimenticabili.

Innovazione, sostenibilità e gusto con le nuove Preferite di AB Mauri

In questa occasione ha svelato 3 nuove ricette del format “Le Preferite” che prevedono l'uso della base Scrocchiarella con prodotti tipici del territorio, interpretate da 3 diversi chef che hanno utilizzato ingredienti tipici della Sicilia, del Trentino e dell'Emilia Romagna e hanno celebrato alcuni dei valori ESG cari ad AB Mauri: la sostenibilità, il valore delle persone, zero spreco e inclusione.

Ah dì, ah ciò - Cocktail Bar Lumen di Cesena (Fc)

Per l'Emilia Romagna Robert Gomes, detto Bob, del Cocktail Bar Lumen di Cesena ha interpretato la ricetta con una base Scrocchiarella 55 x 25 integrale e i prodotti tipici dell'Emilia Romagna per un pairing perfetto con il suo cocktail, preparato dal Barman Nicolas Nunziatini, detto Nick. “Ah dì, ah ciò” è il titolo della ricetta, scelto apposta per richiamare un tipico intercalare romagnolo, che non può essere tradotto in modo preciso ma che lascia intendere una predisposizione verso l'altro che parla. Così come il food non può mai andare senza il suo drink. In un meraviglioso intreccio di gusti e consistenze ispirate alla sostenibilità e allo zero spreco nelle tecniche di preparazione della ricetta.

Ah dì, ah ciò

Pere Kaiser dell'Emilia Romagna Igp, dadolate e lasciate in infusione nel Sangiovese con un blend di spezie (cannella, noce moscata, pepe nero, anice stellato, chiodi di garofano), erbe spontanee di campo, Culatello di Zibello Dop, formaggio di fossa di Soliano Dop e aria di Sangiovese. Delle pere, Bob utilizza tutto, anche le bucce, che si trasformano in bastoncini croccanti per guarnire ogni porzione di Scrocchiarella.

Acqua e fuoco di Sicilia - Pizzeria Al Vicolo Group di Catania

Con Marco D'Arrigo recente vincitore di Master Pizza Champion e responsabile Pizzeria Al Vicolo Group di Catania si celebrano le vere eccellenze del territorio. Per la sua ricetta “Acqua e fuoco di Siclia”, Marco ha scelto una base Tonda 25 Riso Venere e con una selezione di 3 materie prime tipiche della sua terra scandisce una ad una le note del gusto di questa ricetta: gambero rosso di Mazara dolce e scioglievole al palato, stracciatella di bufala ragusana e zeste di limone Interdonato di Messina, che ci porta al sole della Sicilia dove gli agrumi aggiungono sempre un tocco di gusto speciale.

Acqua e fuoco di Sicilia

Si tratta di materie prime eccellenti che Marco sa calibrare nella giusta quantità e accostamento per arrivare gradualmente al palato dove si sciolgono sprigionando tutto il loro gusto. Tocco finale a sorpresa, una spolverata di fave di cacao di Modica dalla nota amaricante che pulisce il palato e fa sognare

Emozioni Condivise - Locanda Dal Barba di Villa Lagarina (Tn)

Con il Trentino, è stato soprattutto un inno all'Inclusione, e con “Emozioni Condivise” i protagonisti sono stati i ragazzi della Cooperativa Sociale Dal Barba, accompagnati dal presidente, Alessandro Pontara.

La ricetta è stata presentata in particolare da Jari Piffer e Lina Setti, che in occasione dello showcooking hanno portato la loro testimonianza di come si svolge il loro lavoro in cucina e in sala alla Locanda Dal Barba di Villa Lagarina in provincia di Trento. Un'opportunità di lavoro che ha consentito di dare un senso alla loro giornata e ha confermato ufficialmente ancora una volta come le disabilità intellettive possono essere superate.

Emozioni Condivise

Alla Locanda infatti Jari si occupa di tutte le farciture, mentre Lina è in sala. E per l'occasione la farcitura della loro ricetta, come previsto dal format “Le Preferite”, ha visto l'utilizzo di alcuni prodotti tipici del Trentino come lo Speck, il formaggio Casolét, il Trentingrana con un tocco di grande originalità dato da una crema di peperoni biologici preparata con peperone giallo, rosso e verde, scalogno e formaggio Casolét che Jari ha distribuito sulla base Scrocchiarella al posto della salsa di pomodoro con un tocco di gusto davvero squisito.

