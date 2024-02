Le Prugne della California protagoniste alle fiere di Dubai, Tokyo e Seoul

Il California Prune Board (CPB) - che rappresenta coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California - ha preso e prenderà parte alle più rilevanti fiere internazionali di settore, al fine di consolidare le relazioni con i partner commerciali di tutto il mondo. Il CPB, infatti, ha presentato la qualità premium delle Prugne della California a Gulfood Dubai, la più grande fiera di riferimento per l'industria alimentare e delle bevande.

Le Prugne della California

In occasione dell'evento negli Emirati Arabi Uniti, il California Prune Board è stato protagonista in due appuntamenti importanti: il 20 febbraio la chef Suma Nair ha tenuto uno show cooking nella cucina del Padiglione Usa, mentre il 21 febbraio il California Prune Board ha partecipato al programma culinario dell'International Center for culinary arts (Icca) - California Edition, dove lo chef Rabeh Amer ha dimostrato la versatilità delle prugne della California, sia come snack sia come ingrediente, preparando piccole degustazioni e finger food.

I prossimi eventi con il California Prune Board

Inoltre, il mese di marzo vedrà il CPB impegnato al Foodex Japan, dove avrà occasione di continuare a far conoscere le Prugne della California in uno dei principali mercati di esportazione. La fiera food & beverage si terrà presso la Big Sight Hall di Tokyo dal 5 all'8 marzo, con attività dedicate. Dall'8 al 10 maggio, l'azienda sarà poi presente all'IncCongress di Vancouver con uno stand e attività volte alla promozione della conoscenza dell'alta qualità e caratteristiche nutrizionali distintive delle Prugne della California. Il CPB concluderà il suo programma di eventi per il primo semestre del 2024 con la partecipazione fiera dedicata al cibo e all'ospitalità di Seoul SFH (Seoul Food & Hotel), il 13 e 14 giugno 2024.

«Rinnoviamo per il 2024 la nostra strategia di promozione delle Prugne della California a livello globale. La presenza del California Prune Board nei più rilevanti eventi di settore rappresenta un momento di incontro fondamentale con i partner commerciali già esistenti o potenziali. Mostreremo la qualità distintiva delle Prugne della California e faremo conoscere le più recenti innovazioni introdotte nel processo di coltivazione ed essiccazione. Le Prugne della California rappresentano una opportunità rilevante per gli importatori, acquirenti, distributori e retailer che desiderano soddisfare la crescente domanda da parte dei consumatori di alimenti nutrienti, versatili, plant-based e all'avanguardia rispetto alle più recenti tecniche agricole e di produzione» ha commentato Esther Ritson-Elliott, director of international marketing & communications del California Prune Board.

Per informazioni: www.californiaprunes.net/it