Prugne della California: ecco come e quanto vengono consumate in Italia

Nel corso del 2023, i consumatori italiani, in sintonia con quelli europei, hanno orientato le loro spese per beni alimentari rispetto alle altre categorie merceologiche. Il settore del grocery si è confermato come quello in cui gli italiani hanno destinato la maggior parte delle loro spese. Secondo un recente studio promosso online dal California Prune Board, che riunisce coltivatori e confezionatori di prugne provenienti dalla California, le Prugne della California sono un prodotto alimentare al quale sono riconosciute un'elevata qualità e caratteristiche nutrizionali benefiche dai consumatori italiani.

Ecco come e quanto vengono consumate in Italia le prugne della California

I risultati della ricerca condotta nel 2023 in Italia confermano l'interesse dei consumatori italiani per le prugne secche, attribuendolo principalmente alla percezione diffusa che rappresentino uno spuntino salutare. Anche l'intenzione di acquisto di prugne secche rimane stabile, con il 76% del campione totale (acquirenti di frutta secca) e l'86% di coloro che non hanno mai acquistato prugne secche, che indicano la possibilità di considerare un futuro acquisto, a condizione che siano disponibili nei negozi a un prezzo accettabile. La frequenza di acquisto delle prugne secche risulta in linea ai livelli osservati prima del 2019/20, in quanto più di uno su 3 del campione totale (35% degli acquirenti di frutta secca) e circa due quinti di coloro che non hanno (mai) acquistato prugne secche (39%) lo fanno "una volta alla settimana o più spesso" o "una volta ogni due settimane".

Prugne della California, come sono viste dagli italiani?

Le prugne secche sono apprezzate "come spuntino" (41%), ma anche come un dolce piacere (27%), si conferma anche il loro utilizzo "come aggiunta salutare alla dieta". È interessante notare che i consumatori italiani più giovani tendono a utilizzare le prugne come ingrediente, in particolare "aggiunte al muesli" e "servite con altra frutta", mentre quelli di 45 anni o più tendono a "mangiarle/servirle come snack". Quando scelgono di acquistare prugne secche, i consumatori italiani continuano a ritenere "qualità", "gusto" e "benefici per la salute" gli attributi più importanti, seguiti dal "prezzo". Secondo quanto emerge dai dati 2023, le donne in Italia sono più inclini a considerare le prugne secche come uno "spuntino naturalmente sano per tutta la famiglia", mentre gli uomini sono più inclini a considerarle "buone per la digestione" e "di alta qualità".

Prugne della California, la denominazione di origine come garanzia di alta qualità

La California continua a essere riconosciuta come l'origine di denominazione per la produzione di prugne di alta qualità. Il 52% dei partecipanti ha indicato che la designazione di origine "California" influisce sul processo decisionale d'acquisto. Inoltre, il 60% degli intervistati associa la California alla produzione delle prugne di migliore qualità, evidenziando caratteristiche distintive quali dimensioni, alta qualità, sapore, consistenza e proprietà nutrizionali benefiche per la salute.

«Lo studio condotto in Italia conferma l'interesse per le Prugne della California da parte dei consumatori italiani. Le Prugne della California vengono riconosciute dai consumatori italiani come un prodotto premium per la salute e il gusto, usate in cucina come ingrediente versatile o come snack sia dalle generazioni più giovani che da quelle più adulte. La California, inoltre, viene considerata come paese di origine ideale per la coltivazione e produzione di prugne di alta qualità dalle caratteristiche distintive» afferma Esther Ritson-Elliott, director of international marketing and communications del California Prune Board. «Per supportare al meglio e assecondare la richiesta di prodotti alimentari salutari e di qualità, il California Prune Board rinnova la sua campagna di marketing e comunicazione in Italia anche nel 2024: informando i consumatori italiani sulla versatilità e sulle caratteristiche nutrizionali distintive delle Prugne della California» conclude Esther Ritson-Elliott.

Per informazioni: www.californiaprunes.net/it