Salomon FoodWorld®, continua la “rivoluzione punk” degli snack

“Punk Up Your Snack” è la dichiarazione di intenti di Salomon FoodWorld® per il 2024! Addio alla noia e ai menu tradizionali: con le nuove proposte di quest'anno, Salomon FoodWorld®, specialista nel settore foodservice, si schiera a favore della creatività e dell'anarchia culinaria per gli snack anche in occasione della fiera Beer&Food Attraction.

Gli snack punk di Salomon FoodWorld

La monotonia e i menu convenzionali sono cosa del passato grazie alle innovazioni di Salomon FoodWorld®. Un invito a tutti i ristoratori a abbracciare una nuova cultura culinaria divertente: esplora il gusto e fallo a modo tuo! Perché oggi gli ospiti cercano creazioni uniche, audaci ed esperienze sensoriali esplosive.

Rivoluzione punk negli snack: Salomon FoodWorld® abbraccia coraggio e diversità nel foodservice

«Sapete che sta succedendo? È tornato il punk - racconta Giovanni Vitale, Head of market Italy di Salomon FoodWorld® - Sono tornati gli snack punk. Adesso c'è una rivoluzione nel mondo degli appetizer che non potete perdere. È un flusso di gente, di informazioni, di esperienze che sta arrivando sui vostri tavoli e sui tavoli di tutta la ristorazione italiana ed europea. I ragazzi, i giovani hanno voglia di provare gusti nuovi, esperienze più coraggiose, sfide interessanti da provare insieme agli amici, ma soprattutto di assaggiare dei prodotti sani e di altissima qualità e che gli permettano di viaggiare in tutto il mondo»

Lo stand di Salomon FoodWorld a Beer&Food Attraction

Il Trend Monitoring di Salomon FoodWorld® rivela quattro tendenze chiare nel settore foodservice: la richiesta di più varietà, più coraggio e nuove esperienze di gusto. Le cucine internazionali sono in cima alle preferenze, insieme alla cucina vegetariana e a quella di pollo. E soprattutto, la salute si incontra con l'indulgenza per creare un equilibrio creativo.

«Crescita della richiesta di prodotti a base vegetale e a base di carni bianche. Questi sono i trend di consumo su cui punterà Salomon FoodWorld® quest'anno. - continua Vitale - La caratteristica di Salomon, per cui ci conosce tutto il mercato, è soprattutto quella di essere un'azienda innovativa. Per fare innovazione nel foodservice serve grandissimo coraggio e Salomon ha una grandissima forza da questo punto di vista. Abbiamo un ufficio di Trend Monitoring dedicato , che osserva tutto quello che sta succedendo sul mercato: guarda quali sono le nuove esigenze di consumo e cerca nuove richieste da parte dei consumatori e analizza i trend crescenti di marketing in cui sviluppare progetti commerciali. Grazie a questo c'è un frullatore enorme di dati su cui Salomon elabora e presenta un pacchetto concreto di soluzioni per il mercato foodservice. Siamo sempre innovativi, guardiamo avanti e lanciamo un sacco di soluzioni nuove che poi arrivano sul mercato, e sulle le tavole degli italiani e di tutta Europa nei tempi giusti».

Giovanni Vitale

Vuoi offrire un'avventura culinaria ai tuoi ospiti? Con Salomon FoodWorld®, soddisfare questi desideri, anche in periodi di carenza di personale, non è un problema: c'è una soluzione per ogni ristorante, per ogni ospite e per ogni tipo di proteina. Anche le piccole attività possono deliziare i palati con sapori fantastici dal tocco artigianale.

SALOMON FoodWorld®

Nordring 13 - 63762 Großostheim (Germania)

Tel 800 897635