Parmigiano Reggiano a Taste: al via le celebrazioni per i 90 anni del Consorzio

Parmigiano Reggiano torna sul palco di Taste, l'appuntamento di Pitti Immagine a Firenze giunto alla 17esima edizione e diventato punto di riferimento per le eccellenze enogastronomiche italiane: un evento fisso per la Dop, durante il quale si è parlato di lunghe stagionature, in particolare del Parmigiano 40 mesi. La manifestazione fiorentina è stata anche la cornice scelta per lanciare i festeggiamenti per il 90esimo compleanno del Consorzio, che si svolgeranno nell'arco di tutto il 2024 in concomitanza con le principali manifestazioni a cui parteciperà uno dei simboli del made in Italy.

FONTE: Italpress