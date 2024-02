Nocciolini di Canzo: cosa sono e qual è la storia di un dolce iconico di Como

Friabili, profumati e accompagnati dall'inconfondibile sapore di nocciole. Si chiamano nocciolini e sono piccolissimi dolcetti realizzati con soli tre ingredienti: nocciole, zucchero e albumi. Perfetti per l'ora del tè, sono il dolce tipico di Canzo, comune montano della provincia di Como, nel cuore delle Prealpi lombarde. Una specialità da tempo riconosciuta Pat (Prodotto agroalimentare tradizionale) della Lombardia dal ministero della Politiche agricole.

I nocciolini di Canzo

La storia dei nocciolini di Canzo

La nascita si fa risalire al 1922, in un piccolo laboratorio artigianale che da allora sino ad oggi ha fatto storia come pasticceria, passando tra diverse proprietà. Il signor Citterio, creò un dolce capace di utilizzare le nocciole raccolte nei numerosi boschi della zona. Fu un grande successo, tanto da diventare con il tempo il prodotto tipico di Canzo, con sconfinamenti nella vicinissima Asso. Una produzione divenuta identitaria di tutte le pasticcerie della zona, meta di tanti escursionisti diretti ai Corni di Canzo, le tre vette rocciose del Triangolo lariano e lungo i tanti sentieri che portano in quota, con diverso grado di difficoltà. Al rientro da una giornata di cammino, la tappa per assaggiare e acquistare i nocciolini è d'obbligo. Si possono gustare a piacere, perché uno tira l'altro, essere utilizzati come decorazione per torte o serviti con cioccolata.

I nocciolini di Canzo della “Fabbrica dei nocciolini”

«I turisti ne vanno ghiotti e io sono fiera che questo prodotto identifichi il nostro territorio da oltre 100 anni». A parlare è Erica Figini, che ha guidato la pasticceria Citterio dall'inizio degli anni Ottanta sino al 2000. Quando ha scelto di cedere l'attività, ha voluto però conservare il marchio tipico e la ricetta originale “Fabbrica dei nocciolini”, proprio come recitava un'insegna all'esterno della pasticceria del signor Citterio, testimoniata da foto storiche.

Erica Figini della “Fabbrica dei nocciolini”

“Fabbrica dei nocciolini” identifica oggi le attività gestite da Alberto Rinaldi, figlio di Erica, nella centralissima piazza Garibaldi di Canzo, in un laboratorio di produzione di dolci poco distante da Asso. Nelle attività di famiglia la proposta di punta resta con convinzione il “prodotto tipico del lago di Como”, così come viene indicato sulla confezione con il marchio storico.

Le varianti dei nocciolini di Canzo

I noccolini fanno ovviamente capolino da sempre anche nelle altre pasticcerie canzesi, talvolta con qualche rivisitazione. “I Niscìurìtt” della pasticceria Citterio, oggi guidata dal pastry chef Cristiano Villa, hanno l'aggiunta della vaniglia che nella ricetta originale non c'è. Poi ci sono “I nocciolini” della pasticceria Ponti, altra attività storica dal 1894. Spesso questi biscottini grandi quanto una nocciola si ritrovano anche in altre preparazioni dolci, classiche e moderne, proposte. Perché il Nocciolino continua a essere un buon biglietto da visita di Canzo, assieme alle montagne e al borgo storico.

Fabbrica dei nocciolini

Piazza G. Garibaldi 11 - 22035 Canzo (Co)

Tel 371 486 9773