Menu selvaggi in salsa giapponese: nove cuochi per l'Alaska Seafood

Menu selvaggi. Questo il titolo della campagna di promozione dei prodotti ittici di Alaska Seafood. Un’iniziativa di grande impatto proposta grazie all’estro di alcuni titolati professionisti della cucina. Non cuochi e ristoranti a caso. Dal 20 febbraio, per un mese, otto locali che fanno parte di Airg-Associazione italiana ristoratori giapponesi che promuove la cucina del Sol Levante attraverso eventi e degustazioni, mettono in menu salmone selvaggio, black cod (merluzzo nero) e ikura (uova di salmone) dell’Alaska, a conferma del gusto, della versatilità e della naturalità di questi pesci. Otto famosi chef, che fanno cucina giapponese e non “alla giapponese”, a cui si è aggiunta la firma gastronomica di Claudio Sadler, stella Michelin e socio Euro-Toques.

Nigiri & Sashimi: ikura e salmone selvaggio

Alaska Seafood, grandi interpreti, grandi cucine

Protagonisti dell’evento sono i ristoranti milanesi Chic’n Quick (Claudio Sadler), Finger’s Garden (Roberto Okabe), Kokoro (Fabio Fucentese e Mariko Yamamoto), Osaka (Takimoto Takaaki), Poporoya (Minoru e Mami Hirazawa), Shiro (Ikeda Osamu), Zero (Wakui Daigo) e Mambo Tony Sushi a Varallo Sesia, Vercelli (Tony Dimartino) e Mikachan (Michaela Giambanco) a Roma.

La levata delle reti in Alaska

“Menu selvaggi” continua la serie di eventi iniziata in gennaio, il “Wild Alaska Seafood Month”, un mese dedicato al senso di responsabilità, a quella sostenibilità che, per il pescato dell’Alaska, rappresenta una priorità assoluta grazie una legge del 1959 entrata nella Costituzione. Tutte le specie ittiche nascono e crescono libere, nutrendosi nelle acque dell’estremo nord dell’Oceano Pacifico. Acque ricche di Omega 3, acidi grassi polinsaturi a catena lunga, veri e propri alleati della salute.

Salmoni dell'Alaska pronti per la cucina

Alaska Seafood, alimenti che tutelano la salute

Il pesce selvaggio dell’Alaska è infatti ricco di nutrienti che riducono il rischio di malattie. Gli acidi grassi Omega 3 quello di cardiopatie e l’insorgenza del morbo di Alzheimer, mentre il potassio favorisce il controllo della pressione e riduce l’avvento di ictus. Presenti anche ferro, rame, zinco, selenio, vitamina D e B, oltre alle proteine che proteggono le ossa e mantengono la massa muscolare.

Roll King Salmon, avocado, pepe, salsa al mango e al wasabi fresco

L’Alaska Seafood, come dimostrato dai ristoranti che hanno aderito all’iniziativa, in cucina si rivela versatile, regalando menu diversificati sia per valore nutritivo che per gusto. La consistenza è soda e compatta per il salmone e morbida per il black cod, conosciuto anche come pesce burro. Italia a Tavola ha degustato le ricette elaborate da Wakui Daigo al ristorante Zero di Milano.

Alaska: una flotta di pescherecci 1/3 Black cod marinato nella salsa di miso 2/3 Tartare di salmone selvaggio con gelée di ponzu e ikura 3/3 Previous Next

I ristoranti e i piatti dedicati

CHIC’N QUICK Scaloppa di Black Cod con riduzione di Pinot nero, lime e zenzero, spuma di patate e verza ricciolina croccante.

FINGER’S GARDEN Un intero menu dedicato ai prodotti ittici dell’Alaska.

KOKORO Gindara no nitsuke, stufato con dashi sake, zucchero, mirin, soia e zenzero fresco; Tartare di salmone rosso, condito con succo yuzu, yuzukosho, sale olio evo e ikura.

MAMBO TONY SUSHI Alaska Ikura Gunkan, bocconcini di riso sushi, alga nori, ikura marinata in salsa ponzu.

MIKACHAN Avvolgente Gindara: marinato in miso, sale, zucchero e scorze yuzu; Perle del mare d’Alaska, marinato in soia, sale e mirin.

OSAKA Sake ikura don: riso da sushi ricoperto con salmone e ikura: Gindara Saikyoyaki: carbonaro dell’Alaska marinato al miso e grigliato; Salmone Fry tartare: salmone con panatura croccante e salsa tartara; Salmone teryaki: filetto scottato alla piastra in salsa.

POPOROYA Syakedon: riso sushi con salsa della casa sopra fettine di salmone fresco, ikura e semi di sesamo; Ikura gunkan: bocconcini di riso sushi, alga nori e ikura; Ikura temaki: coni di alga nori con riso sushi e ikura.

SHIRO Syake shioyaky: salmone alla piastra, sale; Gunkan nigiri ikura: bocconcini di riso sushi, ikura marinato nela soia, alga nori, Gindara saikyoyaki: black cod marinato con miso,sake, mirin e zucchero, alla piastra.

ZERO Black Cod marinato in crema di miso; Sushi e Sashimi di ikura in purezza; Roll di Salmone affumicato con salsa al mango, pepe e wasabi; Tartare di salmone con ikura e gelée di ponzu.

