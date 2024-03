Dai pesti al caramello: ecco le novità 2024 di [Menù] per bar e ristoranti

Novità in casa Menù, azienda specializzata nella produzione di specialità alimentari destinate alla ristorazione professionale. L'offerta della storica azienda modenese si arricchisce di due nuovi pesti della linea Evolution Fresh, prodotti attraverso una speciale lavorazione a freddo ad alta pressione: Pesto di aglio orsino e Pesto di basilico vegano. Ma non solo. Arriva anche una novità dolce: il Caramello Salato. Novità anche per i prodotti a base pomodoro e per gli ittici con i Filetti di acciughe del Mar Adriatico.

Le novità 2024 di Menù per bar e ristoranti: dai pesti al caramello

Menù, oltre mille prodotti

Questi prodotti andranno ad arricchire il già corposo catalogo che conta oltre mille referenze dalla prima colazione alla cucina, dalla pizza al dessert: specialità alimentari per supportare ogni tipo di preparazione e di attività di ristorazione, dal bar alla piccola trattoria passando per le cucine dei grandi ristoranti. «Si tratta solo delle primissime novità del 2024 – spiega Federico Masella, marketing & national key Account Manager Italia di Menù - che si prospetta davvero interessante. Come sempre i nostri prodotti si distinguono per la creatività delle ricette che seguono l'evoluzione del gusto e i trend della ristorazione, mantenendo costanti la qualità delle materie prime, l'igiene della lavorazione, la sicurezza delle confezioni».

I due nuovi pesti di Menù

Come detto, l'offerta della storica azienda modenese si arricchisce di due nuovi pesti della linea Evolution Fresh, prodotti attraverso una speciale lavorazione a freddo ad alta pressione.

Pesto di aglio orsino

Il Pesto di aglio orsino è fresco e saporito, mentre nella ricetta è stato aggiunto del formaggio stagionato per esaltare e arricchire il gusto di questa pianta aromatica spontanea, molto utilizzata in cucina e ricca di proprietà benefiche. Il Pesto di aglio orsino Menù è ottimo per condire primi piatti, si sposa bene con pesce e frutti di mare ed è ideale per personalizzare pizze contemporanee da aggiungere fuori cottura. Ottimo anche per aromatizzare impasti di pane, pizza e gnocchi.

Pesto di basilico vegano

Versione vegana del tradizionale pesto alla genovese, il nuovo Pesto di basilico vegano firmato Menù si caratterizza per un gusto intenso di basilico genovese Dop e per la tipica cremosità della ricetta originale, il tutto senza la presenza di formaggio o derivati del latte poiché viene utilizzato il tofu. Realizzato con olio extravergine di oliva e pinoli, il pesto di basilico vegano Menù è un'alternativa gustosa e perfetta per le persone che scelgono una dieta vegetale. Ottimo per condire primi piatti di pasta o per preparare gustosi antipasti e torte salate. Entrambi i pesti sono proposti nella pratica confezione biberon.

Novità dolce per Menù: il Caramello Salato

L'azienda di Medolla propone anche una referenza dolce, il Caramello Salato, tipica glassa al caramello impreziosita da Sale Marino di Trapani Igp, un sale particolarmente puro e dai cristalli consistenti, che va a creare un contrasto dolce-salato irresistibile.

Caramello Salato

Bilanciato al palato e dal gusto avvolgente, può essere utilizzato per caratterizzare moltissimi dolci. Ideale su gelato, dolci al cucchiaio, crêpes e per guarnire torte. Ottimo come ingrediente per la personalizzazione di mousse, biscotti e semifreddi.

Menù: novità per prodotti a base di pomodoro e gli ittici

Si amplia anche la gamma dei prodotti a base pomodoro, con i Datterini rossi interi in succo e un Semiconcentrato di pomodoro, che rappresenta per Menù un fiore all'occhiello perché i pomodori vengono selezionati con grande cura da produttori locali in modo da poterli lavorare freschi, appena colti; sono ideali per pizze contemporanee da podio ma anche perfetti in cucina per preparare sughi e condimenti. Novità sono previste anche nel catalogo dei prodotti ittici con i nuovi Filetti di acciughe del Mar Adriatico.

Menù Srl

:Strada Statale 12, 102 - 41036 Medolla (Mo)

Tele 0535 53911