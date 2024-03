Gusto e sostenibilità: la “Pasta mista” di Felicetti, una scelta responsabile

Pastificio Felicetti si è presentato all'edizione 2024 di Identità Golose con una novità di peso per il mondo della ristorazione: il debutto di Pasta mista, il nuovo formato Monograno in sei diverse consistenze. Un lancio ufficiale anticipato la sera dell'8 marzo da una degustazione affidata alla cucina-laboratorio di Matteo Monti presso il suo ristorante Razdora di Milano.

«Ci abbiamo lavorato due anni - ha spiegato Riccardo Felicetti, amministratore delegato dell'azienda di famiglia - Abbiamo recuperato un gruppo di inserti in bronzo adattandoli a un massello anni ‘60 ancora in ottimo stato. Il risultato è un prodotto che racchiude in sé diversi formati, nati dalla stessa trafila ed essiccati nel rispetto delle peculiarità di ciascuno, così da garantirne l'identità». Il salto di qualità è rappresentato dal fatto che fusilli, mafaldine, ziti, spaghetti quadrati, gramigna e fettuccine nascono insieme e non sono lavorati singolarmente e miscelati in seguito.

Una produzione, quella odierna di Felicetti, rivisitata nella forma, nello spessore e nella ruvidità, che affonda le radici nella storia, quando la pasta veniva acquistata sfusa, a peso. Capitava allora che nei grandi contenitori che la ospitavano si accumulassero frammenti di diverse tipologie, che venivano venduti insieme con il nome di pasta mista.

Un'antesignana prassi anti-spreco che oggi il pastificio trentino ha fatto rivivere anche all'insegna della sostenibilità.

L'anteprima milanese, elaborata dal creativo Matteo Monti, ha visto sfilare Chips di Pasta mista cacio&pepe, Pasta mista a scapece e Pasta mista, panna, salsiccia, pomodori e mirtilli. Nell'ambito di Identità Golose Alessandro Gilmozzi, chef ambassador di Felicetti (ristorante El Molin di Cavalese, Trento, socio Euro-Toques, stella Michelin 2024 e stella verde per la sostenibilità) ha proposto Pasta mista, ceci, gambero di fiume, caviale di aringa e imperatoria.

La linea Monograno rappresenta uno dei tratti distintivi del pastificio trentino ed è ottenuta solo da semole biologiche monorigine, coltivate su terreni circoscritti che garantiscono una qualità superiore. Con oltre 100 formati, Felicetti raggiunge complessivamente le 35 mila tonnellate di produzione all'anno (20 mila nel sito di Predazzo, 15 mila in quello di Molina).

Pastificio Felicetti

Via L. Felicetti 9 - 38037 Predazzo (Tn)

Tel 0462 508600