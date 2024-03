Gli esercizi sensoriali per gli assaggiatori

Per verificare il livello di percezione degli assaggiatori sulla base della loro sensibilità sensoriale o semplicemente per allenare le proprie capacità gusto-olfattive, si possono realizzare diversi esercizi sensoriali.

Marco Bazzara

Marco Bazzara, Sensory project manager e Academy Director della Bazzara Academy ci spiega quali sono e in cosa consistono.

Esercizi di riconoscimento degli odori

«Allo scopo di stimolare l’olfatto a riconoscere e memorizzare gli odori, - afferma - si possono adoperare delle essenze, impregnando dei batuffoli di cotone con la sostanza odorosa scelta, per poi inserirli in piccoli flaconi di vetro e utilizzarli all’occorrenza. Sempre per aiutare a individuare e identificare singolarmente i diversi aromi naturali e a sviluppare la propria “banca dati olfattiva”, si rivela molto utile annusare svariati infusi di spezie o di erbe aromatiche, varietà diverse di frutta essiccata o succhi di agrumi freschi.»

Un esercizio consiste nel migliorare e aumentare l’attenzione agli odori e ai profumi

«Un altro esercizio praticabile durante tutte le ore del giorno - prosegue Marco Bazzara - consiste nel migliorare e aumentare l’attenzione agli odori e ai profumi dell’ambiente in cui viviamo e alla moltitudine di fragranze che la natura ci mette a disposizione.»

Esercizi di riconoscimento dei sapori fondamentali

L'esercizio per i sapori consiste nell'assaggiare piccoli campioni con diverse soluzioni di sostanze sapide

«In questo caso, l’esercizio consiste nell’assaggiare una serie di piccoli campioni con diverse soluzioni di sostanze sapide, ovviamente senza sapere come siano composti e con l’obiettivo di individuarne le differenze e i rispettivi sapori. I campioni vengono preparati da soluzioni base diluite a concentrazioni decrescenti utilizzando acqua neutra a temperatura ambiente e i seguenti prodotti: caffeina, solfato di chinino o estratto di tarassaco per l’amaro, acido citrico o tartarico per l’acido, saccarosio per il dolce, cloruro di sodio per il salato e glutammato di sodio per l’umami» conclude.