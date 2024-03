Refresco Italia porta in fiera le novità per le acque di punta del gruppo

Il Gruppo presenta “Acque in mostra”, lo stand che racconta l’essenza e le novità delle sue acque di punta. Refresco Italia, ha confermato anche quest’anno la sua presenza dal 18 al 20 febbraio all’evento fieristico di Beer&Food Attraction di Rimini, manifestazione che ha riunito la più completa offerta nazionale e internazionale di tendenze per gli operatori del mondo food and beverage e, per la prima volta, ha presenziato anche dal 10 al 13 marzo a Erba a Ristorexpo, il salone professionale dedicato al settore Horeca frutto della collaborazione fra Lariofiere e Confcommercio.

Lo stand di Refresco in fiera

Lo stand è stato incentrato sui principali brand di acqua minerale del gruppo: Mood, Valverde, Recoaro e S. Antonio, oltre ad Acquando, il servizio di acqua minerale in vetro a domicilio. Da un lato sono stati allestiti 3 totem, ognuno dedicato alle acque minerali di punta dell’azienda: Valverde, Mood e Recoaro.

Refresco Italia, un totem dedicato ad ogni acqua del gruppo

Sui totem erano presenti foto retroilluminate del prodotto, in particolare: l’immagine di Recoaro rappresenta in primo piano la bottiglia Vanity con lo sfondo dell’Italia vista dallo Spazio, per sottolineare la presenza del prodotto su tutte le tavole dei migliori ristoranti italiani.

Per Mood, all’interno dello stand c'era il primo dei soggetti con cui si apre la nuova campagna adv 2024 rivolta al target B2b. Per Valverde, è stata scelta un’immagine che esprime tutta la sua eleganza: con la sua bottiglia dal design essenziale e la sua purezza unica che incontra ogni mise en place. L’intero allestimento è stato pensato per dare importanza ad ogni brand, ricreando l’atmosfera di una mostra.

I totem dello stand di Refresco in fiera

L’altro lato, composto da una parete continua, è stato dedicato alle novità in fase di sviluppo. La parete è stata pensata come un foglio sul quale sono disegnati i profili delle bottiglie che sono in fase di progettazione. I tratti sono stati disegnati con dei neon posti accanto agli ingressi dello stand.

Al centro dello stand era presente un ledwall, sul quale veniva visualizzato un video istituzionale dell’azienda e alcune delle sponsorizzazioni e collaborazioni dei brand. Ai lati ci sono due aree riservate ad acqua S. Antonio e ad Acquando, il servizio di consegna a domicilio di Refresco Italia.

Il contrasto tra i colori scuri dello stand e la luce dei neon posizionati alla base dei totem e sulla parete, unitamente al pavimento lucido, hanno amplificato lo spazio donando un’atmosfera elegante e di grande impatto.

Refresco Italia

Via alla Fonte 13 - 22071 Caslino al Piano (Co)

Tel 031 886111