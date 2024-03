Pinsa Di Marco: l'innovazione nel mondo della pizza che conquista la ristorazione

Nuovo emblema del made in Italy, la pinsa spopola nella ristorazione per la sua grande versatilità e per essere gustosa, leggera e digeribile. Il prodotto innovativo nato nel 2001 da un'intuizione di Corrado Di Marco ha rivoluzionato il mondo della pizza, affermandosi sia nel mercato Horeca che in Gdo, riscontrando sempre maggiore interesse nell'ottica di un'alimentazione sana e orientata al benessere, che intercetta le esigenze di un numero crescente di consumatori. Questo continua ad aprire opportunità nel comparto food per tutti i professionisti che vogliono provare a introdurre la pinsa nel loro menu o desiderano avviare un'attività moderna e differenziante che stuzzichi la clientela in diversi momenti di consumo.

Di Marco produce per la ristorazione sia i mix di farine che le basi artigianali già pronte per Pinsa Romana

Di Marco: pinse romane innovative e versatili per la ristorazione

Proprio per questo, Di Marco produce per la ristorazione sia i mix di farine che le basi artigianali già pronte per Pinsa Romana. Di queste ultime, le linee disponibili sono ben tre e si adattano perfettamente alle diverse possibilità di conservazione, a seconda dello stile di ristorazione: le pinse freezer per la lunga conservazione, le basi frigo ideali per forti rotazioni e le versioni ambiente che incontrano la praticità del servizio espresso.

Caratterizzate da uno speciale mix di tre farine e un'antica tecnica di lievitazione naturale, hanno un impasto artigianale povero di grassi e zuccheri, leggero e digeribile che, dopo la cottura, resta croccante fuori e morbido dentro.

La pinsa, rigorosamente spianata a mano, ha una curiosa forma ovale, si sposa con ogni tipo di condimento, salato o dolce e si adatta ad ogni tipologia di servizio e momento conviviale: dalla raffinata ristorazione gourmet al più pratico asporto, dallo spuntino veloce all'happy hour. La pinsa, infatti, offre evidenti vantaggi a tutti i tipi di ristoratori, per i quali Di Marco ha creato versioni e formati differenti, studiati ad hoc. Un'offerta tutta da scoprire alle numerose fiere di settore del 2024: vi aspettiamo numerosi con un assaggio pronto!

Di Marco Corrado

Via Monte Nero 2/3 - 00012 Colleverde (Rm)

Tel 0774 363847