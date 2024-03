Colazione gluten-free: ora anche le fette biscottate nella “Breakfast Box” di Dr. Schär

Le fette biscottate sono forse uno degli alimenti più rappresentativi della colazione all'italiana: spalmate con burro, marmellata o crema al cioccolato sono un must su ogni tavola. Da marzo 2024, chi deve seguire una dieta senza glutine può contare sulle fette biscottate in monoporzione Dr. Schär all'interno della Breakfast Box, che presenterà una nuova selezione di prodotti e una shelf life ancora più lunga.

La Breakfast Box di Dr. Schär

Breakfast Box Schär, la soluzione perfetta per i celiaci

La Breakfast Box Schär è da tempo la soluzione preferita da hotel e B&B, ma anche da bar e gastronomia da viaggio, per garantire ai propri clienti celiaci e sensibili al glutine non celiaci un assortimento completo di prodotti senza glutine, dolci e salati, per la prima colazione: è pratica, soprattutto per chi si approccia al gluten-free per la prima volta, in quanto ha la possibilità di mettere a disposizione degli ospiti un'offerta ricca e varia senza dover acquistare grandi quantità di ogni singolo prodotto; è immediatamente esponibile sul tavolo del buffet e il logo Dr. Schär, presente e visibile nella parte interna del coperchio, è subito riconoscibile dalla clientela che deve escludere il glutine dalla sua dieta; infine, grazie alla sua dimensione compatta, è ideale anche per chi ha spazi ridotti da dedicare al buffet della colazione.

Come è composta la Breakfast Box di Dr. Schär?

Nell'ottica del miglioramento continuo che Schär Foodservice garantisce al canale Horeca, la Breakfast Box presenterà una nuova selezione di prodotti, così composti:

5 Fruit Muesli 50 gr

3 Nocciolì

10 Petit single

4 Fette croccanti

4 Crackers pocket 50 gr

5 Fette biscottate 21,6 gr

Con la nuova Breakfast Box completa di fette biscottate, sarà così possibile offrire a chi segue una dieta senza glutine una colazione variegata in totale sicurezza e praticità e con i vantaggi di una shelf life maggiore.

