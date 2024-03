Olio Basso, una storia tutta italiana alla conquista dei mercati di alta gamma

Il mercato globale dei prodotti di alta gamma registra nel 2023 un valore di circa 1500 miliardi, crescendo di quasi il 10% sul 2022 grazie al traino del lusso esperienziale. Un trend positivo che sembra non risentire di dinamiche inflazionistiche negative e di un'economia singhiozzante, e che coinvolge anche l'agroalimentare, in cui i prodotti di eccellenza del Made in Italy segnano la differenza. In questo scenario, Olio Basso Fedele e figli - storica azienda campana fondata nel 1904 da Felice Basso - ha deciso di evolvere la propria proposta con un segmento selezione di alta gamma creando la linea top "Sabino Basso", per intercettare quelle fasce di mercato che fanno del lusso un must anche a tavola.

Una proposta che si innesta in un asset consolidato che con 30 milioni di bottiglie esportate in oltre 80 Paesi nel mondo fa di Olio Basso è un'eccellenza del sud Italia e del made in Italy. La linea coniuga qualità e design - tanto da essere premiata a New York con il Silver Award Pentawards - con il manifesto intento di raccontare, attraverso l'extravergine di qualità e il sapore di luoghi autentici, l'eccellenza di un territorio, in un viaggio tra i migliori oli extravergini 100% campani.

«Questa linea è stata ideata con l'intento di ampliare il catalogo dei nostri prodotti e di esaltare e celebrare le varietà italiane più distintive - commenta Fabrizio Basso, presidente del cda dell'azienda. Con questo intento, abbiamo voluto vestire questi prodotti con un packaging quanto più esclusivo possibile. Il mercato si è dimostrato pronto e ricettivo verso l'iniziativa, e nel tempo si è affermata nella ristorazione delle boutique di eccellenza dove la linea ha trovato ottimi riscontri». Grazie all'evoluzione dell'offerta, con la selezione Sabino Basso le performance nell'Horeca hanno registrato un incremento del 20%, aspetto che implica un notevole aumento nell'impatto del consumo fuori casa, riflettendo un trend positivo nei volumi di vendita dell'intera azienda.

Ciò dimostra che, come i vini, anche l'olio è in grado di posizionarsi su livelli di eccellenza in funzione della qualità. «Con questo prodotto abbiamo proprio voluto individuare ed evidenziare alcune eccellenze olivicole esaltando anche quelle che erano le loro differenze nelle caratteristiche organolettiche» spiega Fabrizio Basso. E intanto l'azienda strizza l'occhio al segmento dell'oleoturismo: «Negli anni - spiega Basso - abbiamo più volte lanciato iniziative di degustazione e di apertura del frantoio al pubblico per accogliere i consumatori più curiosi che desiderassero avvicinarsi a questo mondo. Abbiamo in programma ulteriori iniziative importanti connesse anche con le università».

La linea Sabino Basso si propone come una antologia dei sapori di cultivar della Campania, espresse in tre etichette: Dop Penisola Sorrentina, Dop Cilento e Monocultivar Ravece. Tutto nasce da un'intuizione di Sabino Basso, alla guida della Basso Fedele & Figli, che ha pensato di mettere insieme le migliori espressioni della regione in una linea di prodotto d'élite in grado di unire tradizione e modernità, conservando intatto lo spirito aziendale fatto di rispetto della tradizione, cura nei processi produttivi, attenzione al cliente.

Sabino Basso ha reso le redini dell'azienda fondata da Fedele Basso a San Michele di Serino, in Irpinia, trasformando la piccola fabbrica a conduzione familiare in un'azienda che oggi esporta in oltre 80 paesi nel mondo. Con l'ingresso poi della generazione attuale, rappresentata da Fabrizio e Federico Basso, innovazione e tradizione si sono unite in un'unica direzione. Sul fronte sostenibilità, l'utilizzo del fotovoltaico riduce i consumi del 35% e il confezionamento avviene solo con materiali riciclabili. Particolare attenzione è stata dedicata allo studio del packaging e della bottiglia, vincitori di premi di rilievo internazionale, così come dell'etichetta, realizzata con una carta particolare che al tatto vuole ricordare la corteccia dell'albero d'ulivo.

