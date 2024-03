Il connubio perfetto tra caffè Portioli e macchine GIME: l'eccellenza italiana in una tazza

Nel mondo del caffè, ogni dettaglio conta. Dalla selezione delle migliori miscele alla precisione delle macchine utilizzate, ogni elemento contribuisce a creare un'esperienza straordinaria per gli amanti del buon caffè. In questo contesto, il binomio tra le macchine da caffè GIME e le pregiate miscele di Portioli si distingue come una combinazione senza pari, destinata a elevare il gusto e l'esperienza sensoriale di ogni sorso.

Storia di Portioli

Con oltre 60 anni di esperienza nella torrefazione, l'azienda ha affinato l'arte di selezionare e tostare per singola origine i chicchi di arabica e robusta, provenienti direttamente dai paesi produttori. Ogni passaggio, dalla selezione e pulitura del caffè fino alla miscelazione e al confezionamento, è eseguito con una cura artigianale che esalta le qualità uniche di ciascuna varietà. Il risultato? Miscele con precise caratteristiche organolettiche che catturano l'essenza stessa del caffè, deliziando i sensi con ogni sorso.

Miscele Portioli

Le miscele Portioli incarnano l'essenza stessa della tradizione e dell'innovazione. Con anni di esperienza nella torrefazione, Portioli ha saputo creare blend unici, capaci di soddisfare anche i palati più esigenti. L'attenzione ai dettagli e la passione per la perfezione caratterizzano ogni fase del processo di produzione, garantendo un caffè che incanta i sensi e delizia il palato.

GIME: un'eccellenza italiana

L'acronimo GIME – Gruppo Italiano Macchine Espresso - è sinonimo di eccellenza nel mondo delle macchine da caffè professionali. Nata nel 2013 come parte del Gruppo Portioli, Gime si distingue per la sua dedizione alla qualità e all'innovazione. Le macchine da caffè GIME sono frutto del lavoro di un team di esperti del settore, che unisce tradizione e tecnologia per offrire prestazioni senza eguali.

Quando le macchine GIME incontrano le miscele Portioli, nasce un’unione magica. Progettate e costruite con l'obiettivo di esaltare al massimo le qualità dei caffè, le macchine GIME si integrano perfettamente con le pregiate miscele di Portioli. Grazie alla tecnologia e a una cura meticolosa per i dettagli, è possibile vivere un'esperienza di degustazione unica, capace di soddisfare anche i palati più raffinati.

Oltre alle rinomate miscele di caffè e alle sofisticate macchine GIME, Portioli offre una gamma completa di prodotti pensati per il mondo del bar. Dalle cioccolate artigianali alle tisane aromatiche, ogni prodotto è selezionato con la stessa cura e attenzione che contraddistingue le prestigiose miscele di caffè. Inoltre, il merchandising in stile Portioli permette di portare l'atmosfera unica della tradizione italiana direttamente nel proprio locale, offrendo un tocco di eleganza e autenticità che completa l'esperienza offerta da Portioli.