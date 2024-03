Bastoncini Findus, storia e curiosità di un mito intramontabile

Sono pochi gli alimenti che riescono ad attraversare indenni il passaggio degli anni e i cambiamenti generazionali, diventando così veri e propri simboli. Uno di questi prodotti cult è, senza dubbio, il bastoncino di pesce, che nell'immaginario comune richiama immediatamente alla Findus, che lo portò in Italia nel 1967 e che ancora oggi lo produce nello storico stabilimento di Cisterna di Latina, nel Lazio. «Negli anni è diventato un prodotto icona, simbolo della nostra azienda, ma anche dei surgelati in generale», ha sottolineato Renato Roca, Country manager di Findus Italia. Un comparto, quello dell’ittico surgelato, che sta vivendo un ottimo momento: secondo IIAS nel 2023 sono state consumate 92.372 tonnellate di pesce, con un incremento del +2,25% (rispetto alle 90.335 del 2019).

I bastoncini Findus

La storia dei bastoncini e di Capitan Findus

Come detto, i bastoncini di pesce Findus sono sbarcati sul mercato italiano nel lontano 1967 e oggi come allora vengono prodotti nello stesso stabilimento. Sono nati, però, nel 1955, grazie all'intuizione della Birds Eye, pioniera dell'industria dei surgelati alimentari. Furono loro a introdurre sul mercato britannico i filetti di merluzzo impanati, pronti per essere consumati. Fu un successo immediato.

La storia dei bastoncini si intreccia con quella del celebre Capitan Findus, uno dei personaggi più riconoscibili e amati nel panorama italiano, che debutta sullo schermo nel 1967 in Inghilterra e che nelle mille avventure a bordo del suo veliero, condivide da sempre la stessa passione per la semplicità e per un gusto genuino, per crescere i “Capitani di domani”. La sua figura è senza dubbio una delle più riconoscibili nel panorama italiano. Stando ai dati raccolti, quasi la totalità (97,9%) degli italiani afferma di conoscere Capitan Findus. Inoltre, emerge come il più indicato tra i personaggi più iconici della storia della pubblicità italiana con il 79,1% delle preferenze e il più scelto in assoluto dal 35,5% degli intervistati. Fino al 10 marzo, tra le altre cose, piazza Gae Aulenti a Milano ospiterà un'installazione gigante alta ben 6 metri per celebrare il Capitano.

La statua di Capitan Findus in piazza Gae Aulenti

«Oggi produciamo 7mila tonnellate di bastoncini, che in pezzi sono 280 milioni - ha aggiunto Roca - Così tanti da riempire 63 campi da calcio o fare due volte il giro della luna. Interamente prodotti nella sede di Cisterna di Latina, nel Lazio, sono un pilastro fondamentale per l’azienda, contribuendo al 30% del fatturato del nostro portfolio Pesce. Sono anche un punto di riferimento importante per le famiglie e per questo la prima volta nella storia dell’azienda è stato applicato da febbraio il taglio del prezzo di cessione agli esercenti del 20%».

Un mito che non vuole tramontare

I bastoncini Findus, nonostante il passare degli anni, non sembrano voler tramontare. A ulteriore conferma di questa sensazione, è arrivata una ricerca realizzata da AstraRicerche, che ha fotografato in maniera nitida la forza del prodotto e del suo marchio. Per intenderci, quando si parla di bastoncini di pesce, il 78,9% dei consumatori li associa alla Findus.

Capitan Findus

La vera forza dei bastoncini risiede, però, nella trasversalità. Piacciono a tutti o quasi, senza distinzione di età o provenienza geografica: circa un terzo dei consumatori li inserisce nella propria alimentazione ogni settimana (31,1%), preferenza particolarmente alta tra gli uomini della Gen Z (40%), donne Millennials/Gen Y (37%) e le famiglie con figli tra gli 0-10 anni (40%) e adolescenti tra 11-19 anni (38%). Una condizione che è, in qualche modo, "ereditaria". Tra i dati emersi nell'indagine di Astra, uno dei più interessanti è quello che vede l'89,5% dei consumatori associare i bastoncini Findus alla propria infanzia e, potremmo dire di conseguenza, il 95,2% dei consumatori che dice di darlo ai propri figli.

Valori nutrizionali: una colonna portante dei bastoncini Findus

A guidare i consumatori è, però, anche un aspetto non di certo di secondaria importanza: quello legato alla salute. I bastoncini sono un alimento utile per diverse ragioni, come confermato da Elisabetta Bernardi, nutrizionista, biologa e specialista in Scienze dell'Alimentazione all'Università di Bari: «Il pesce è una buona fonte di proteine di ottima qualità, vitamine preziose come la D e la B12 e minerali altrove rari come lo iodio e il selenio. È inoltre la fonte migliore dei grassi Omega-3 che svolgono diverse funzioni protettive nell’organismo, essenziali per la salute del cuore, del cervello e degli occhi. Il pesce surgelato è una valida opzione perché mantiene la maggior parte dei benefici nutrizionali del pesce fresco, offrendo vantaggi aggiuntivi in termini di sicurezza e comodità. I bastoncini di pesce possono essere un ottimo modo per incoraggiare i bambini a mangiare più pesce, contribuendo a una dieta equilibrata. Accompagnati da un contorno di verdure costituiscono un piatto bilanciato. Rispetto ad altre fonti di proteine, i bastoncini di pesce contengono tipicamente meno grassi saturi e calorie. Anche i metodi di cottura sono importanti: cuocere i bastoncini di pesce al forno invece che friggerli, può mantenere maggiormente il loro valore nutrizionale e contenere le calorie».

Bastoncini Findus in produzione

Qualche curiosità sui bastoncini Findus

