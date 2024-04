Fratelli Beretta acquisisce Bedogni: un'eccellenza nel Prosciutto crudo di Parma

Fratelli Beretta, leader nella produzione e distribuzione di salumi dal 1812, ha acquisito il 100% del capitale sociale di Bedogni, prosciuttificio italiano fondato da Egidio Bedogni più di 60 anni fa. L'azienda è specializzata nella produzione di Prosciutto crudo di Parma, grazie allo speciale microclima del territorio e attraverso un metodo che unisce l'innovazione tecnologica a lavorazioni artigianali di eccellenza. Grazie a quest'operazione, il salumificio Bedogni potrà proseguire il proprio percorso di crescita, ampliando l'offerta a nuovi mercati e beneficiando dell'innovazione tecnica e della visione strategica produttiva di un grande gruppo italiano che è simbolo di eccellenza alimentare nel mondo, mantenendo inalterato il proprio legame col territorio d'origine.

Bedogni: un'azienda storica del Prosciutto crudo di Parma si unisce al Gruppo Beretta

Prosciutto crudo di Parma: Fratelli Beretta rafforza la sua leadership con l'acquisizione di Bedogni

D'altra parte, con l'acquisizione di uno tra i più apprezzati brand di Prosciutto di Parma, Beretta arricchirà la propria linea di prodotti Dop e Igp, rafforzando il posizionamento nella gamma di prosciutti crudi premium. Prosciutto di Parma Bedogni entrerà infatti nella linea “Le Nostre Eccellenze”, al fianco di grandi classici della salumeria italiana come i prosciutti crudi San Daniele, Carpegna e Toscano. «Siamo orgogliosi di entrare a far parte della grande famiglia Beretta - commenta Carla Saltini, rappresentante della terza generazione della famiglia in azienda. Questo passaggio rappresenta per noi un volano di sviluppo che permetterà di far apprezzare la qualità del nostro Prosciutto di Parma in tutto il mondo e di mantenere viva la tradizione della nostra azienda sul nostro territorio di origine».

Prosciutto crudo di Parma: la tradizione di Bedogni incontra l'innovazione del Gruppo Beretta

Per Alberto Beretta, rappresentante del Gruppo Beretta che ha fortemente voluto e seguito l'operazione fino alla sua conclusione, «Bedogni rappresenta una delle più alte espressioni del Prosciutto di Parma di qualità. Per questo motivo siamo molto soddisfatti di aver completato un accordo che ci permetterà di preservare e valorizzare un'eccellenza della salumeria italiana e di esportarla in tutto il mondo». Fratelli Beretta, rciordiamo, è leader in Italia nella produzione e commercializzazione di salumi e piatti pronti. Con 29 siti produttivi tra Italia, Stati Uniti e Cina, conta oltre 500 referenze a marchio proprio tra cui 19 produzioni Igp/Dop.