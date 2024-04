Nasce Lec, il gelato firmato da Charles Leclerc e Federico Grom

È nato Lec, il gelato per la Gdo firmato da Charles Leclerc, Federico Grom, Guido Martinetti e Nicolas Todt. Un blend tra Formula Uno e cultura d'impresa. Il valore aggiunto? Bontà assicurata e un ridotto consumo calorico.

Guido Martinetti, Charles Leclerc, Federico Grom, Nicolas Todt

Lec, un progetto che si è evoluto nel tempo

È il primo progetto imprenditoriale fuori dallo sport che vede protagonista il pilota della Ferrari con il suo manager (Todt) e gli autori del successo di Grom (Martinetti e Grom).

Sono cinque i gusti proposti da Lec alla Gdo

«Fin da piccolo ho sempre amato il gelato - racconta Leclerc nella conferenza stampa allo Spazio Vitale Barberis Canonico - Nel corso degli anni questa passione è rimasta immutata, a tal punto che quando ero al primo anno in Ferrari volevo aprire una gelateria a Montecarlo». L'incontro con Federico Grom e Luca Martinetti ha definito il progetto, ma in un'altra direzione.

Charles Leclerc

«L'idea è passata dal punto vendita a quella di un gelato adatto agli sportivi - spiega Federico Grom - per poi allargare il campo a tutti, levando il senso di colpa che passa per la testa quando si desidera degustare qualcosa in più. La sfida è stata quella di realizzare un prodotto buonissimo con ridotto contenuto calorico. Tant'è che su ogni vasetto riportiamo ben in evidenza le chilocalorie totali. Al massimo 399 per barattolo».

Lec, grassi mai superiori al 5,2%

Affinché un gelato possa essere considerato “a ridotto contenuto calorico” è necessario che le calorie siano inferiori di almeno il 30% rispetto ai parametri di riferimento del mercato. Secondo Unione italiana food, a luglio 2023 l'energia (contenuto calorico) media dei gelati in vaschetta più venduti sul mercato italiano è di 221 Kcal/100 gr. Il contenuto calorico massimo di Lec, invece, è di 150 Kcal/100 gr, quindi inferiore alla media almeno del 32%, con picchi di -41% in alcuni gusti. La riduzione delle calorie è dovuta principalmente alla riduzione dei grassi, mai superiori al 5,2%. Inoltre, gli zuccheri nel gelato di Lec sono normalmente inferiori di almeno il 30%, fino al 50% in alcuni casi, rispetto alla media Unione italiana food dei gelati in vaschetta più venduti sul mercato italiano. La struttura del gelato Lec è ottenuta anche grazie a un elevato contenuto di fibre e per la maggior parte dei gusti disponibili costituisce una buona fonte di proteine.

La coppetta di Lec è servita

«Per il fisico e per la mente - sottolinea Leclerc - devo seguire una dieta equilibrata, fondamentale per la mia vita e per essere sempre in forma. Si basa essenzialmente su tante verdure e su una rigorosa routine che dopo le gare si può variare. Grazie a questo progetto, che mi ha visto immerso in numerosi blind test di degustazione, oggi posso mangiare più gelato e senza pensieri».

Lec, per ora i gusti sono cinque

Distribuito in barattolo da 460 ml (258-268 gr), è proposto in una linea articolata in cinque gusti: Vanillove (vaniglia), Salty Caramel (caramello salato con fiocchi di caramello al cioccolato), Swirly Pistachi-oh! (variegato al pistacchio con crumble al pistacchio), Peanut Caramel Tango (all'arachide con variegato al caramello e fiocchi di caramello), Chocolate Crunch (al cacao con pezzetti di cioccolato).

Su ogni vasetto sono indicate le chilocalorie totali

«Il mio gusto preferito - annota Charles Leclerc - è la vaniglia e se ne devo associarne uno alla Ferrari del momento penso al Chocolate Crunch con la sua croccantezza».

«Abbiamo studiato questo gelato per chi richiede a se stesso buone performance nella vita - puntualizza Guido Martinetti - Ottime creme con valori nutrizionali ben bilanciati. Un prodotto trasversale in grado di essere apprezzato da tutti e che porti il sorriso sul volto di un bambino. Stiamo già lavorando sui gusti da lanciare l'anno prossimo e un pensiero alla frutta non è escluso». Un prodotto di ampio respiro anche sul fronte dei mercati. Nel corso dell'anno farà il suo debutto in Francia.