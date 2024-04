Acqua Chiarella, in vetro con il formato novità da 0,92

Per la fine di aprile le tavole dell'universo Horeca e quelle domestiche accoglieranno il nuovo formato in vetro da 0,92 l di Acqua Chiarella, l'oligominerale che sgorga dal cuore delle montagne che circondano il lago di Como. Dalle rocce del monte Grona, sopra Plesio, proviene quel suo peculiare mix di minerali a base di calcio magnesio e potassio e con basso livello di sodio.

Il nuovo formato in vetro da 0,92 a confronto con quello da 0,70

Acqua Chiarella, la prima minerale in vetro da 0,92

La nuova bottiglia, che affianca quella da 0,70 l, è stata presentata nel corso di una serata presso il Quadri Bistrot di Milano con i piatti dello chef Riccardo Quadri. In sala l'amministratore di Acqua Chiarella (Acque Minerali Val Menaggio) Andrea Vaccani e il designer Lorenzo Palmeri, che ha firmato l'estetica della pluripremiata bottiglia, oggi prima acqua minerale in vetro da 0,92.

Andrea Vaccani e Lorenzo Palmeri

Un'estetica funzionale e dirompente. L'acqua viene messa a nudo e diventa protagonista assoluta grazie all'assenza dell'etichetta, che diventa un anello sul collo della bottiglia come un prezioso su una bella mano.

L'etichetta di Acqua Chiarella è sul collo della bottiglia

Sì, perché la bottiglia, nel suo “senza”, è ricchissima e piena di sorprese, svelando un understatement potente. La trasparenza totale raccoglie la luce e mette in primo piano la limpidezza, in un'associazione immediata con il concetto di salute.

Estetica e gusto anche nel piatto, firmato da Riccardo Quadri

L'acqua e i suoi valori sono al centro.

Acqua Chiarella, il territorio in rilievo sulla bottiglia

La bottiglia, leggermente rastremata, risulta di immediata e sicura impugnatura e l'assenza dell'etichetta evita al cameriere equilibrismi per metterla in evidenza. Di grande, ma discreto impatto i rilievi sulla superficie, in cui si riconoscono i monti e il lago di Como, l'origine e il territorio, due valori fondanti del marchio Acqua Chiarella. Anche il tappo è stato oggetto di un intervento di pensiero: una riga indica la tipologia d'acqua, rossa per quella naturale, blu per la frizzante. Al palato, come in bottiglia, mettono in luce la propria identità.

