Eridania, eccellenza italiana dello zucchero, compie 125 anni

Eridania, nasce a Genova nel 1899 ed ora eccellenza del territorio emiliano-romagnolo con il suo headquarter bolognese, celebra 125 anni di storia fatta di tradizione e modernità, che la rende sinonimo di dolcezza in Italia e brand iconico della dolcificazione. L'azienda ha dimostrato di sapersi muovere in un mercato competitivo e globalizzato, i cui consumi complessivi in Italia per la campagna 2022/23 sono stimati in 1,7 milioni di tonnellate (di cui l'83% è venduto sul canale industria, il 12% sul canale retail e il restante 5% nell'horeca)per un valore complessivo del mercato per il retail di 372 milioni di euro. Eridania è player top of mind, potendo vantare una notorietà di marca del 91%, che la porta saldamente al primo posto nella mente dei consumatori per la categoria zucchero.

Eridania: 125 anni di dolcezza italiana

Le sedi e la storia di Eridania, un marchio iconico per la dolcificazione in Italia

Forte di un fatturato 2023 di 354 milioni di euro - comprensivi della commercializzazione dei prodotti della raffineria di Brindisi SRB - Eridania ha ora a Bologna il suo headquarter, mentre a Russi, nel Ravennate, ha sede il centro per il confezionamento dello zucchero, uno dei centri più grandi d'Europa, in grado di confezionare 130 milioni di kg all'anno. Per celebrare il 125º anniversario, l'azienda ha scelto di riproporre l'iconico logo anni '60 con i due grifoni che, uno di fronte all'altro, sorreggono la lettera "e": lo Zucchero Classico, prodotto emblematico e inconfondibile del marchio, sfoggerà sulla sua confezione proprio il celebre grifone, in una speciale limited edition esclusiva per il 2024.

Eridania: 125 anni di qualità e tradizione al servizio dei consumatori

Era il 1899, quando, a Genova, 12 soci univano le proprie forze per dar vita alla "Società anonima Eridania fabbrica di zucchero" con l'obiettivo di produrre e commercializzare zucchero in tutta la penisola e addolcire la vita degli italiani. Da quel giorno di fine Ottocento sono passati 125 anni, nel corso dei quali Eridania è divenuta leader del settore e brand iconico della dolcificazione.

Dalla tradizione all'innovazione: Eridania celebra 125 anni di storia

Un percorso tra tradizione e innovazione, che ha proiettato il marchio Eridania da brand a icona culturale della dolcificazione in Italia, tanto da essere inserito nel Registro speciale dei Marchi storici di interesse nazionale istituito dal ministero dello Sviluppo economico. Una mission solida e ambiziosa: creare valore attraverso una costante spinta all'innovazione, prestando sempre attenzione alle esigenze del consumatore e del mercato e impegnandosi ad offrire una gamma sempre più completa, nel massimo livello di qualità e operando con una particolare attenzione al tema della sostenibilità, perseguita dal punto di vista ambientale, sociale e nutrizionale.

Alessio Bruschetta, ad di Eridania

L'azienda festeggerà inoltre i suoi 125 anni con un francobollo speciale per celebrare la storia dell'azienda, con la sua capacità di guardare al futuro e la vocazione a rispondere con l'innovazione alle necessità dei consumatori di ogni epoca. Il francobollo, che verrà emesso dallo Stato italiano nel secondo semestre del 2024, appartiene alla serie tematica "Le eccellenze del sistema produttivo ed economico”, nata per promuovere la capacità professionale e imprenditoriale italiana e riservata ad aziende che hanno fatto la differenza per il nostro Paese.

Eridania

Via Carrarone Rasponi, 3, 48026 Russi (Ra)

Tel 0544 580679