Meghan Markle vende marmellata di fragole: omaggio a Re Carlo?

Meghan Markle si mette a vendere… marmellate. La moglie del principe Harry ha svelato il primo prodotto del suo brand “American Riviera Orchard” che è, appunto, una marmellata di fragole (prontamente inviata alle amiche influencer) in barattolo di vetro in edizione limitata.

Ma come mai la marmellata? Qualcuno, come riporta il Corriere della Sera, sostiene che sia un omaggio al suo suocero, re Carlo III, che ha iniziato a vendere prodotti come la marmellata della tenuta del Ducato di Cornovaglia negli anni '90.

Il principe William ha rilevato la tenuta del Ducato dopo la morte della regina Elisabetta II nel 2022 e la marmellata di fragole biologica del Ducato è in vendita nei negozi Waitrose per tre sterline al barattolo.